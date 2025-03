Ovo je razlog zašto Suzana Jovanović ne nosi prezime Popović: Saša je samo jednom govorio o tome

Direkor "Grand" produkcije Saša Popović preminuo je nakon borbe sa opaskom bolešću, a supruga Suzana Jovanović do poslednjeg trenutka nije se odvajala od njega.

Saša Popović i Suzana Jovanović važili su za jedan od skladnijih parova na javnoj sceni, a mnogi se pitaju zašto ona i dalje nosi devojačko prezime.

"Kada sam je upoznao, bila je popularna kao Jovanović, zato je tako i ostalo. Sad je Popović, znaš", rekao je Saša jednom prilikom kada je bio upitan zašto se njegova žena ne nosi njegovo prezime.

Iako se Suzana odavno preziva Popović, devojačko prezime po kome je prepoznatljiva u narodu ostavila je za potrebe karijere.

Nakon udaje se posvetila porodici. Pevačica se nakon udaje za čelnika Granda povukla sa scene i posvetila porodici.

- Posle svih ovih godina, nakon mnogo napornih, mučnih nastupa, dodađalo se to da me neke gazde i ne isplate, pa odem praznih džepova kući, zaslužila sam da me Bog blagoslovi da mogu da biram šta ću i kako ću. To i radim. Znala sam da pevam i za 50 maraka da osiguram puku egzistenciju. Najviše sam radila narodna veselja, bila na prvoj liniji s ljudima. I uvek se postavljala kao prijatelj. Ako zagusti, gledam gde su orkestar ili kolege - rekla je Suzana svojevremeno.

Podsetimo, Saša Popović sahranjen je 6. marta na Novom bežanijskom groblju.

Autor: N.B.