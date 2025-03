U emisiji Magazin IN, voditeljka Sanja Marinković je ugostila Vesnu Jugović, Evu Ras, Zoranu Pavić, Gocu Lazarević i Nadu Obrić.

Tokom segmenta "Vrući tračevi vreliji od čaja" gošće su morale da otkriju da li su neke stvari o njima tačne.

Novinarka portala Pink.rs, Snežana Zindović je pročitala naslov za Nadu Obrić:

- Nada Obrić krila vezu od svojih roditelja sa pokojnim suprugom, zbog njega pobegla od kuće - pročitala je Snežana.

- Malo jesam krila, nisam puno. Dva puta sam se udavala, jednom za roditelje, drugi put za sve. Ja sam zbog tog čoveka htela da umrem. Mi smo se zabavljali šest godina, a on je meni rekao na ručku da se ženi, da ide u Novi Sad da se ženi sa devojkom za koju su njegovi i njeni govorili da se moraju venčati. Ja sam tada bila izgubljena, i rekla sam mu nek ti je sa srećnom, ja sam tada spakovala, sve mu sredila, a onda sam mu rekla da je od Sarajeva do Novog Sada dugačak put, da razmisli dobro. Ja sam tada imala nastup sa svojim koelgama u Travniku, i tada sam jaukala, a on se vratio, nego šta je, ja sam to teško podnela, ali sam videla da se on vratio u stan - rekla je Nada

Autor: N.B.