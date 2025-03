UVEK U SVOM STILU! Željko Mitrović prepevao pesmu 'Mesečina bato': Aj nek neko kaže da nisam bolji od Stinga (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group nalazi se u Kanu, a na društvenim mrežama je podelio snimak kako vozi skejt dok se u pozadini čuje pesma ''Message in a Bottle'' ili kako smo je svi pogrešno pevali - ''Mesečina bato''.

Ima hitova koje smo prepevali na šaljiv način, a među njima se svakako izdvaja pesma „Message in the Bottle“ Stingovog benda The Police koja na našem jeziku ima duhovit naziv „Mesečina bato“.

Tako je direktor i vlasnik Pink Media Group, Željko Mitrović, uz vožnju skejtom kroz Kan prikazao svoju verziju ove pesme uz komentar u svom stilu:

- Aj neka neko kaže da nisam bolje obradio pesmu “Mesečina bato” od samog Stinga i Police!- napisao je Željko Mitrović na svom Instagram nalogu.

Uživajte u prelepim kadrovima Kana uz jednu od omiljenih pesama i vruhunku Željkovu vožnju:

"Mesečina, bato" jedan je od najvećih hitova u karijeri grupe "The Police" - "Message In a Bottle".

Autor: Jovana Nerić