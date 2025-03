DIOR I RASKOŠAN BUKET! Milica Kemez se pohvalila skupocenim poklonima, nakon RAZVODA od Santane svi se pitaju ŠTA SE DEŠAVA (FOTO)

Milica Kemez i Bora Santane nedavno su šokirali javnost nakon priznanja da se razvode nakon godinu dana braka.

Kada su nedavno viđeni zajedno u jednom tržnom centru, pokrenuli su glasine o navodnom pomirenju, ali do njega ipak nije došlo, što je Milica Kemez potvrdila kada je u jednoj emisiji izjavila da je definitivno podnela papire za razvod i da se definitivno rastaje od supruga sa kojim je svega par meseci u braku.

Od tada spekulacije o Miličinom ljubavnom životu ne prestaju, a nakon najnovije objave sumnje da ima novu ljubav su veće nego ikad.

Naime, Milica je na svom Instagram nalogu podelila fotografiju na kojoj se vidi kesa brenda "Dior" kao i raskošan buket belih ruža, a od koga je bivša rijaliti učesnica dobila poklon i dalje nije poznato.

"Ne želim ništa stečeno u braku"

Podsetimo, Milica je istakla i dane želi nikakvu finansijsku korist, nakon razvoda.

- Iskreno da kažem, mogli ste da vidite kako je izgledao moj život. Kučići, kuvanje, salon, sestra, niti sam izlazila u grad, u izlascima niste mogli da me vidite, noći sam provodila sama kod kuće, tako da mogu da pričaju i pišu šta god hoće. On je bio moj izbor sve ove godine, mogu da kažem da smo oboje bili vredni i radni...Vraćeno je sve, otišli smo kod notara, rešili smo da sve što je njegovo, vratila sam mu. Ne želim ništa što je stečeno u braku i što je njegovo da uzimam, ja se nisam iz interesa udavala, a ove krtice mu pune glavu kako ću nešto da mu uzmem, mislim ne da otuđim, jer meni to po Zakonu pripada, ja sam se odrekla svega i ako sam još nešto dužna, ja ću da vratim...Mi smo sve u braku ulagali barabar, kada se sve složi, možda postoji ta cifra da je on više uložio, ako treba i tu cifru ću da vratim - rekla je Milica u emisiji "Pitam za druga".

