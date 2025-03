OTKRIVENO: Evo šta će se dešavati sa Zvezdama Granda nakon smrti Saše Popovića

U čast Saše Popovića danas se emituje emisija sa njegovim saradnicima iz muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Vesna Milanović, Sanja Kužet, Voja Nedeljković i Ana Sević su otkrili nepoznate detalje.

- Dizao je tenziju. Mi smo navikli da kad vodimo te emisije da imamo postavljen glas drugačije. Njemu mrtvilo nije odgovaralo. On je prepoznao šta ljudi vole - rekla je Sanja Kužet.

Voja je otkrio da je Saša uvek želeo da sve bude po njegovom.

- Ti nisi ja, ja nisam ti. Ti radi po svome, ali... Uvek je imalo to ali i bilo je kako je on hteo na kraju. On mi kaže "što si napravio dugačku rečenicu", ja mu kažem iskoristio sam stilske figure, a on će meni "Nemoj to da mi radiš, a onda me pita da li sam ljut - rekao je Voja.

Vesna je otkrila šta će biti sa novom sezonom "Zvezda Granda".

- Imali smo generala, a mi smo bili vojnici. Godinu dana sam radila sa njim uživo emisiju, ja sam bila saksija, on je pričao. Nakon finala Zvezda Granda smo želeli uvek da svima skrenemo pažnju, on mi šalje poruke da skratim, da pada rejting. Uvek je bilo nepogrešivo. Dok se borio za svoj život, spremao je novu sezonu Zvezda Granda, ponovo po njegovim zamislima. Saša je već sve osmislio - rekla je Vesna.

Ana Sević je istakla da je Popović nikada nije imao odmor, da je uvek bio u poslu.

- U avgustu mi čovek šalje šta će se biti u sledećoj sezoni, ja mu kažem odmaraj, uživaj. On je toliko izgarao za svoj posao, bio je neviđeni profesionalac - rekla je Ana Sević u specijalnoj emisiji posvećenoj Saši Popoviću na "Pink" televiziji.

Autor: Nikola Žugić