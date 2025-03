SEĆATE LI SE TAMARE RAONIĆ?! Grand šou je nekada bila njena LIČNA KARTA, a sada je otkrila kako je Popoviću DALA OTKAZ!

Iskrena do koske!

Voditeljka Tamara Raonić ispričala je kako se našla u „Grand produkciji“ u kojoj je godinama vodila emisiju „Grand šou“.

- Dobar dan, ovde Saša Popović. Imam jednu ponudu za tebe, otvaram Grand produkciju, ako si raspoložena da čuješ o čemu se radi, da ti to predočim i da vidiš da li hoćeš da radimo zajedno?“. Naravno da sam pristala, i pošto je on tada izašao iz ZAM-a i još nije oformio svoje kancelarije, otišla sam kod njega i Suzane kući. Pokazao mi je skice kako će izgledati „Grand šou“, da će to biti najveći najgrandiozniji, San Remo koji će biti na našim prostorima. Već je bio u dogovoru i sa Draganom Katić i orkestrom Bokija Miloševića. Ja sam sve to pogledala i bez ijedne jedine reči zadrške rekla: „Važi“ – ispričala je Tamara, a onda je otkrila kako je Saša podneo njen otkaz.

- Došla sam jedan dan i rekla da više ne želim da radim emisije. Dobro je to podneo, rekao mi je da koliko god je živ i vlasnik firme, možemo ponovo da sarađujemo. To najbolje govori o njemu, nemam dovoljno reči da ispričam o poštovanju koje prema njemu imam. Moj angažman na Grandu je drugačiji od svih mojih poslova - govorila je voditeljka u emisiji na Pink televiziji.

Autor: Nikola Žugić