Folk pevač otvorio dušu o bolesnoj sestri! Progovorio sa suzama u očima: Trideset godina je u kolicima, to je bol...

Pevač Dado Polumenta nema običaj često da govori o privatnom životu, ali je svojevremeno pričao o jednoj izuzetno bolnoj temi. Naime, Dado Polumenta jednom prilikom otvorio je dušu i govorio o bolesnoj sestri.

Njegovoj sestri Dajani sa tri meseca data pogrešna injekcija zbog čega joj je paralizovano šezdeset posto mozga.

- Dajana je sestra moja koja je rođena kao i svaka druga beba, kao normalno dete. Sa tri meseca je imala unutrašnju temperaturu 42 kada su joj doktori dali pogrešnu injekciju i paralizovali su joj šezdeset posto mozga. Od tog momenta su počeli godinama da otkazuju funkcije i mišići - pričao je pevač kroz suze.

- Zadnjih, pa eto da kažem, trideset godina je ona u kolicima. Ne postoje reči kojima bih mogao da opišem tu bol i patnju, ne moju koliko od mojih roditelja i kroz šta je ona prošla. Jako je teško stvarno pričati o ovim stvarima i nikada nisam imao priliku da pričam o tome - kroz jecaje je rekao Dado.

Ali, mogu reći samo da sam od nje mnogo naučio o životu o ljudima o toj čistoći, definitivno.

- Hvala dragom Bogu na takvim roditeljima, definitivno to kolika je težina sa druge strane je velika blagodat data od Boga da bi znali da cenimo zaista svaki korak, svaki gutljaj vode koji čovek može da uzme sam, da nisi zavistan ni od koga - rekao je iskreno Dado Polumenta.

Otkrio kakvi su mu bili roditelji

Dado se tom prilikom dotakao i ranog detinjstva, pa otkrio kakvu emociju u njemu bude roditelji.

- Mnogo su nam pomogli u životu generalno, kada to kažem mislim na nas, na njihovu decu, ali i na suprugu moju, moju decu. U životu imati takve ljude kao primer zaista je velika blagodat, kako moje tako i od supruge roditelje, to je opet eto kažem, verujem u dobro i uvek mi se dobro i vrati, tako i živim, tako sam i vaspitan. Kažem, to je jedan veliki hendikep za čitavu porodicu, kada je neko bolestan, onda su vam ograničena kretanja, ne možete da planirate kao sav normalan svet ni letovanja ni zimovanja jer ste usko vezani za neke određene lokacije, ali oni guraju i nose i svaka im čast. Moj otac ima 69, sada će 70 godina, on je kada ga vidite kao da ima 40. Neverovatno kakvu snagu i energiju nosi i on i moja majka. Majku ću uvek pamtiti po osmehu, a oca po toj nekoj jačini - iskreno je kroz suze ispričao Dado.

Ta borba je meni fascinantna, kada znate da nekome ne možete da pomognete, kada znate da će tako da živi, jer Dajana je zavisna od njih bukvalno za svaki momenat svog života.

- Nema klinike i ordinacije gde ona nije bila, ali svi doktori ovog sveta su se divili mojim roditeljima kako je oni drže, kako je održavaju. Ona je fenomen medicine, definitivno - rekao je Dado.

