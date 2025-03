Saša je bio ALFA I OMEGA: Vanja Bulić progovorio o poznanstvu sa Popovićem, otkrio kad se poslednji put čuo sa njim i po čemu će ga pamtiti

Voditeljka Bojana Lazić je u studiju Premijere Vikend Specijala ugostila Vanju Bulića.

Na samom početku razgovora Bojana je otkrila dan je Vanja bio njen urednik, pa su se osvrnuli na smrt Saše Popovića:

- Saša i ja smo se upoznali davne 1981. godine, ja sam bio zamenik urednika Duge, ja sam otišao na nastup Lepe Brene i Slatkog greha, mene su oni oduševili nastupom, i ja sam tada dokazao sa njima razgovor i tada se videlo da je Saša tu Alfa i omega. JA sam pisao o njima kao fenomenu. Oni su imali turneje sa Rakom Đokićem koji je vodio ozbiljne pevače. - pričao je Vanja pa je dodao:

- Naša poslovna saradnja je počela kada sam ja pisao o njima, i zbog njih sam krenuo da radim estradu, tada nije bilo tabloidno, i Zam je bio poseban, tu su bili i glumici, a to je godinama kasnije nasledio Saša. Mene su volili jer sam ja bio isti prema svima, ko god da mi je bio gost, ja sam bio ja, i to su cenili. Saša je taj koji je meni pomagao jer sam ja stalno gledao lošu kameru.

- Ja ovo nikada nisam pričao na televiziji, mi smo pravili turneiju u Republici Srpskoj, bili su Viki, Brzi, Riki Lugonjić, i Sale je tada mene zvao stalno da me pita kako smo prošli. - rekoa je Vanja pa je opisao Sašu u nekoliko reči:

- On je najozbiljniji producent i to je svima bilo jasno pre trideset godina, i ostao je to do poslednjeg dana. ON nije bio samo producent već je neko ko je visio odozgo i borio se za sve i bodrio sve, da ne govorimo to što je on pomogao mnogim pevačica da opstanu na sceni, da ostanu bitni i vredni.

Vanja je otrkio da se pre sedam meseci video sa Sašom, a da je sve vreme bio na vezi sa Brenom koja mu je pričala o njegovom stanju i redovno plakala.

- Brena je stalno plakala kada smo pričali o njemu, a to što nije otkazala koncert, njoj Saša ne bi dao da odloži koncert. Svi znamo koliko je Saša pomenio živote mladima, videlo se na komemoraciji, svi koji su došli su došli zbog njega.

