Marija Šerifović večeras u Sava Centru održava drugi od pet koncerata čime ujedno završava turneju "Dolazi ljubav" koja je otpočela osmog marta prošle godine.

Pop zvezda je u emisiji ''Premijera - Vikend specijal'' govorila o koncertima, ali se prisetila i Saše Popovića.

- Prvenstveno treba da budemo ponosni jer to nije mala stvar u ovo ludo vreme, ja sam samo okačila po par slika na Instagram i koncerti su se rasprodali. Samo da me grlo i noge služe još četiri sata. Meni je ovde lepše nego u Areni. Mogu svima zenicu oka da vidim, volim da komuniciram sa ljudima, da ćaskam i da pričam, volim da vidim šta moja muzika ljudskoj duši čini. Ja bih opet pevala pet dana ovde pre nego dva u Areni. Ja uvek imam tremu i imam raznorazne organske reakcije, ali se uvek trudim da se fokusiram, san za moje grlo nema vrednost. Odspavala sam noćas fino i došla da odradimo probu. Ja ću do kraja života biti tremaroš - kaže Marija i dodaje:

- Nemam filter za ono što govorim na koncertima. Postoji neki ljudi u svetu koji imaju niz koncerata i za svaki pričaju isto. Otud izlaze razne budalaštine i neke neprimerene reči, ali Bože moj, živ čovek. Traje ta ljubav punih 20 godina, ali rekla bih da je neka raketna ljubav počela od ''Pametne i lude''. Rekla bih da sam u ovoj godini mnogo toga naučila. Kad je u pitanju moja zrelost i odrastanje i ludost. Ne znam nijednu osobu da je postala majka i u istoj godini krenula na turneju - rekla je pevačica i otkrila kakvo iznenađenje je dobila za Osmi mart.

- Jutros sam se upiškila od sreće. Jedva ide i drži balon i cvet i ide ka sobi, to su emocije koje ne želim da delim sa vama - poručuje Marija, a onda je progovorila i o Saši Popoviću.

- Kad sam dobila poziv od Suzane i kad mi je rekla da treba da govorim to je bio jedan od težih zadataka u mom životu. Kad sam došla kući odplakala sam još jednu turu, Sale je sada spustio svoj krov, voza se po oblacima i smeje se. Dan kasnije sam se setila njegove rečenice, on je uvek pitao da li je bilo love. Samo cepaj, uživaj, rasturaj i uzimaj lovu. To je bila njegova rečenica. Da je odneo maleni komad moje duše jeste i mogu da kažem da je bila čast i privilegija poznavati ga.

