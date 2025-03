CECA U PRVOM REDU NA KONCERTU MARIJE ŠERIFOVIĆ! Progovorila o Zvezdama Granda nakon smrti Saše Popovića (FOTO)

Pevačica Marija Šerifović održaće večeras drugi od pet rasprodatih koncerata u Sava centru u Beogradu.

Veliki broj poznatih ličnosti počeo je da pristiže, a najveća balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović bila je u prvom redu. Naime, Ceca je večeras imala na sebi opušten stajling, a toliko moćan.

Folk diva odlučila je da dođe u patikama, dok je na sebi imala beli sako i pantalone, a u ruci je držala preskupu torbicu marke Dior. Ceca je potom progovorila o "Zvezdama Granda" nakon smrti Saše Popovića:

- Dva snimanja smo pomerili zbog smrti Saše Popovića. Treme nema, to je uigrana ekipa. To su ljudi koji na tom projektu rade 20 godina, sve funkcioniše besprekorno. Sve ovo vreme dok je Sale bio odsutan, ekipa je radila na terenu i to je dobro bilo. Lokomotiva ne sme da stoji i to ste videli.

Marija Šerifović pred koncert o Saši Popoviću

Pevačica je sinoć održala svoj prvi koncert od pet rasprodatih i bila je vidno raspoložena, a sa nama je sumirala utiske pred sam početak koncerta, pa progovorila o Saši Popoviću, koji je sahranjen 6. marta.

"Ja sam sasvim sigurna da se Sale dobro smestio na nekom oblačku, da je prekrstio noge u svojim guči papučama, i da se smeje, i da je zadovoljan što sam odabrala da se smejem, jer je on čovek koji nikada suzu nije pustio, bio je prepun energije i svima nam je govorio samo cepaj, samo radi, samo uzimaj lovu, tako da prati on sad sve to" - rekla je Marija za "Blic".

Autor: M.K.