Marija Šerifović se na početku večerašnjeg koncerta obratila svom nasledniku i nasmejala celu salu: Znam da će mi Bog ovo vratiti... (FOTO)

Marija Šerifović večeras održava drugi od pet koncerata u Beogradu, a na početku se obratila publici.

Marija Šerifović istakla je koliko joj je važno što se njen sin i večeras nalazi u publici.

- Prvo da vas pitam: "Kako ste?". Je**no, a? Sve vas razumem. Drage dame i gospodo, dobrodošli na moju završnu konvenciju turneje Dolazi ljubav. Počeli smo osmog marta prošle godine u Zagrebu i jedva smo čekali Beograd. Ovi koncerti imaju posebno mesto u mojoj duši jer prisustvuje, sluša i nadam se uči i gleda čime neće želeti da se bavi moj sin Mario. Znam da me Bog sad čuo, pa će mi to verovatno vratiti, ali dobro - rekla je ona i dodala:

- Imam ogromna očekivanja od vas, oni sinoć su razbili.

Ceca u prvom redu

Ceca Ražnatović došla je na koncert Marije Šerifović, a prisutne je oduševila stajlingom. Ona je odlučila da na koncert dođe u patikama, dok je na sebi imala beli sako i pantalone, a u ruci je držala preskupu torbicu marke Dior.

"Dva snimanja smo pomerili zbog smrti Saše Popovića. Treme nema, to je uigrana ekipa. To su ljudi koji na tom projektu rade 20 godina, sve funkcioniše besprekorno. Sve ovo vreme dok je Sale bio odsutan, ekipa je radila na terenu i to je dobro bilo. Lokomotiva ne sme da stoji i to ste videli".

Autor: M.K.