TO SU STRAŠNE I TEŠKE STVARI, PRAVI SE JEDNA OZBILJNA EKIPA TAMO GORE: Ilda Šaulić progovorila o smrti Saše Popovića, Šabanova ćerka otkrila šta joj je rekao kad je došla u GRAND

Pevačica Marija Šerifović održava večeras drugi od pet rasprodatih koncerata u Sava centru u Beogradu.

Veliki broj poznatih ličnosti počeo je da pristiže, a među njima bila je i pevačica Ilda Šaulića, koja je govorila o Saši Popoviću, koji je 6. marta sahranjen.

- Mnogo velikih ljudi odlazi, što bi moja mama rekla, pravi se jedna ozbiljna ekipa tamo gore. Šta da kažem, to su strašne i teške stvari, i praznina koja ostaje posle jednog takvog čoveka, koji je napravio jednu imperiju i koji je stvorio mnoge pevače, ostavio je neizbrisiv trag. Dao mi je mogućnost i prostor, otvorio mi je vrata, rekao mi je da budem spremna i na pozitivne i na negativne komentare i zaista je tako bilo. Umela sam da se nosim sa tim, mnogo mu hvala na svemu - izjavila je Ilda, a šta je rekla o Mariji Šerifović poslušajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

Marija Šerifović pred koncert o Saši Popoviću

- Ja sam sasvim sigurna da se Sale dobro smestio na nekom oblačku, da je prekrstio noge u svojim guči papučama, i da se smeje, i da je zadovoljan što sam odabrala da se smejem, jer je on čovek koji nikada suzu nije pustio, bio je prepun energije i svima nam je govorio samo cepaj, samo radi, samo uzimaj lovu, tako da prati on sad sve to" - rekla je Marija.

Autor: M.K.