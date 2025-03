UZIMAJ PARE I OSTAVI NAS NA MIRU: Marija Šerifović otkrila zbog čega mama Verica nije došla na njen drugi koncert, nasmejala publiku do suza (FOTO)

Majka Marije Šerifović, Verica, sinoć je prisustvovala ćerkinom prvom koncertu u Beogradu u sklopu turneje "Dolazi ljubav", ali večeras se nije pojavila.

Marija Šerifović otkrila je zbog čega Verica nije želela da dođe na koncert.

- Pitam je hoćeš da dođeš sa strane da sedneš, uživaš, piješ kafu, zapališ cigaru... Kaže ona meni: "Ma ajde, mani me se, sad ja moram da se šminkam, da tapiram kosu, pusti me sedim ja sa mojim detetom sedimo u pidžami po ceo dan. Idi dete pevaj, radi svoj posao, uzimaj pare i ostavi nas na miru". Rekoh: "Dobro baba, u pravu si, sve si lepo rekla". Tako da baba volimo te, nedostaješ nam - rekla je Marija na šta se čitava sala počela da se smeje.

Ceca u prvom redu

Ceca Ražnatović došla je na koncert Marije Šerifović, a prisutne je oduševila stajlingom. Ona je odlučila da na koncert dođe u patikama, dok je na sebi imala beli sako i pantalone, a u ruci je držala preskupu torbicu marke Dior.

- Dva snimanja smo pomerili zbog smrti Saše Popovića. Treme nema, to je uigrana ekipa. To su ljudi koji na tom projektu rade 20 godina, sve funkcioniše besprekorno. Sve ovo vreme dok je Sale bio odsutan, ekipa je radila na terenu i to je dobro bilo. Lokomotiva ne sme da stoji i to ste videli".

Autor: M.K.