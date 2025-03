POPOVIĆA NIKO NE MOŽE DA ZAMENI: Mili je godinama u žiriju Zvezda Granda, a sad je dao javno obećanje (FOTO)

Marija Šerifović večeras održava drugi od pet koncerata u Beogradu, a Aleksandar Milić Mili našao se u publici.

Kao jedan od članova stručnog žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda", Mili je otkrio šta će se promeniti nakon smrti Saše Popovića.

- Mogu da garatujem da će "Zvezde Granda" nastaviti da se bave kandidatima sa puno znanja i ljubavi. Borićemo se oko toga tačno onako kako je Saša Popović i napravio. Gledaćemo da to bude još bolje. Ovo je jedan ogroman gubitak, njega niko ne može zameniti, ali na nama je da nastavimo jer to dugujemo budućim generacijama- rekao nam je on.

Podsetimo, Marija je sinoć pesmu "Ne dam vetru da te dira" posvetila Saši Popoviću, a potom se obratila emotivnim rečima.

- Verujem da je on sada prekrsio nogu, lupka prstima, smeje se i uživa. Jako je teško da ne kažem ništa. Bila je privilegija poznavati Saleta. Odneo je komadić moje duše, ja ga neću zaboraviti nikada i ovaj koncert mu posvećujem - rekla je Marija i okrenula leđa publici kako je ne bi videli dok plače.

Autor: M.K.