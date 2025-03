Ne prekidaj me, tražiš problem: Marija Šerifović odbrusila momku iz publike na svom koncertu - jedva se suzdržala

Pevačica Marija Šerifović održala je drugi od pet rasprodatih koncerata u Sava centru u Beogradu.

Veliki broj poznatih ličnosti došao je da je sluša, a među njima je bila i Ceca Ražnatović, Ilda Šaulić, Đorđe Davic, Nadica Ademov, Ana Sević i mnogi drugi.

Marija je bila dobro raspoložena, Sava centar bio je prepun, a publika sve vreme na nogama, međutim iz publike su se mogla čuti pojedina dobacivanja.

E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić Previous Next

"Molim te, nemoj da me prekidaš, malo me to pi*i po živcima, hvala ti" - rekla je pevačica, pa nastavila:

"Ima ovde raznoraznih generacija. Želim da vam se najiskrenije zahvalim što starite sa mnom, hvala vam što ste tu. Javno obećavam, sa svojih 20 godina pravila sam pi******* i bilo je zabavno, a ja ću da se potrudim da sledećih 20 godina bude još zabavnije", rekla je Marija, a onda je u jednom trenutku htela da najavi Jovanu Pajić kao svoju specijalnu gošću, te je opet čula dobacivanja, pa se obratila izvesnom momku: "Majke mi, tražiš poblem".

Marija Šerifović pred koncert o Saši Popoviću

"Ja sam sasvim sigurna da se Sale dobro smestio na nekom oblačku, da je prekrstio noge u svojim guči papučama, i da se smeje, i da je zadovoljan što sam odabrala da se smejem, jer je on čovek koji nikada suzu nije pustio, bio je prepun energije i svima nam je govorio samo cepaj, samo radi, samo uzimaj lovu, tako da prati on sad sve to" - rekla je Marija.

Podsetimo, Marija je na prvom koncertu pesmu "Ne dam vetru da te dira" posvetila Saši Popoviću, a potom se obratila emotivnim rečima.

- Verujem da je on sada prekrsio nogu, lupka prstima, smeje se i uživa. Jako je teško da ne kažem ništa. Bila je privilegija poznavati Saleta. Odneo je komadić moje duše, ja ga neću zaboraviti nikada i ovaj koncert mu posvećujem - rekla je Marija Šerifović i zatim okrenula leđa publici kako je ne bi videli dok plače.



Autor: N.B.