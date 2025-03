Evo da li Tonči Huljić podržava vezu sina i Jelene Rozge: Jednu stvar je rekao za naslednika

Poznata pevačica Jelena Rozga je navodno pre više od godinu dana obnovila ljubavnu vezu sa 11 godina mlađim Ivanom Huljićem.

Ivan je sin poznatog hrvatskog muzičara Tončija Huljića, a on je sada prokomentarisao šuškanja da je njegov sin ponovo u ljubavi sa pevačicom Jelenom Rozgom. On je u odgovoru pomenuo sreću svoje dece, ali i svoju ćerku Hanu koja je udata za Graša.

- To su me pitali i za Hanu i Petra. Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju decu čini srećim, mora i mene usrećiti - odgovorio je na pitanje da li ih podržava.

Huljić je potpuno neskromno nahvalio svog sina, nazivajući ga "pravim predstavnikom muškog roda".

- Omiljen je u društvu, voleo bih da je više sa mnom na putovanjima jer je pravi predstavnik muškog bića kakvo ono treba biti. Vrlo je precizan u poslu koji radi. Dosta je naših poslova prepušteno njemu, ali ipak će se nakon nekog vremena i Petar (op.a. Grašo) morati uključiti - dodao je o sinovom angažmanu na porodičnim poslovima.

- Ništa neću sa sobom odneti na drugi svet, neko se o tome treba brinuti, a ne znam bolju osobu od Ivana. I on želi da se kreativno izražava, ima jaku kreativnu crtu i ne bih hteo da to zanemari zato što je zatrpan drugim poslovima. Uvek ima zrele i ispravne odluke. Kad je on tu, mirno spavam i ne petljam se ni u šta - pohvalio ga je.

Jelena nam je nedavno spomenula dečka, ne želeći da iznosi u javnost previše detalja:

- Bio je tu večeras i na drugom koncertu. Poljubio me je i zagrlio pred koncert i poželeo mi je sreću, ljubav je najbitnija. Cveće sam dobila od publike, puno plišanih medvedića i lavova i sve to nosim u Split.



Autor: N.B.