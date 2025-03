ĐINA DŽINOVIĆ SE JAVNO OBRATILA MAJCI: Pokazala kako na Baliju uživa u luksuzu, pa Melini poručila samo jedno

Ćerka Harisa i Meline Džinović, Đina Džinović, aktivna je na društvenim mrežama gde voli da deli trenutke iz svakodnevnog života.

Đina Džinović trenutno boravi na Baliju, a u kakvom luksuzu tamo uživa pokazala je pratiocima putem Instagrama.

Ona je potom snimala kako se vozi motorom,a iskoristila je priliku da se tada javno obrati svojoj majci, Melini.

- Evo mama da vidiš da sam stavila kacigu. Sigurnost na prvom mestu - napisala je Đina.

"Radim i sve i ništa"

Inače, Džinovićka je otkrila da zna da sakrije istinu od onih koji je prate, ali i da još nije pronašla idealnu profesiju kojom bi se bavila.

Na društvenim mrežama, kako kaže, radi "i sve i ništa", te je pojasnila da uvek odgovara onima koji je prate na poruke.

- Na TikTok-u radim i sve i ništa. Pravim neke vlogove, jako sam aktivna kada su moji pratioci u pitanju, pričam sa njima, odgovaram na njihova pitanja, interesuje ih izgled i ishrana. Ja sam im pokazivala neke svoje fotografije i snimke iz prošlosti, kada sam bila kao loptica, katastrofa, do pre možda dve godine. Mada i pre godinu dana, u odnosu na to kako izgledam sada, to su dve različite osobe - istakla je prvo.

Autor: N.B.