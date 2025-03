Bio je na magnetnoj, ništa nije pokazala: Kum Saše Popovića otkrio kako je saznao za njegovu bolest, nikome ništa nije bilo jasno

Dejan Ćirković Ćira bio je blizak prijatelj Saše Popovića, koji je preminuo 1, marta u Parizu, a sahranjen 6. marta na Novom bežanijskom groblju.

Otkako su se Sašina supruga Suzana Jovanović, ćerka Aleksandra i posinak Danijel vratili iz Francuske, Ćira se nije odvajao od njih. On je nosio krst na sahrani svg dobrog prijatelja.

Pevač je sada otkerio kako je saznao da je Saša Popović bolestan i kako je na njega uticala ta vest.

- Saznao sam za njegovu bolest na dan rođendana moje supruge, 20. juna. Nije mi odmah rekao kada je on saznao, već je čestitao mojoj Ljilji rođendan. Tada sam ga pitao "Kako ti je noga?", on je rekao "Dobro je noga, ali imam drugi problem. Otkrili su mi karcinom". Zaustavio sam automobil. To je momenat kada ne znaš kako da reaguješ. O tome je pričao kao da je bila reč o gripu - rekao je Ćira za FullScreen Media i nastavio:

- Nikome nije jasno šta se desilo poslednjih dana, jer je dve nedelje pre smrti radio na "Zvezdama Granda". Jedino Suzana može da kaže kako je čovek umro za tri dana. Niko ne zna kako se to desilo, jer je nekoliko dana pre smrti bio u "Grandu". Doktori iz Pariza su mu rekli da će ga terapija podići i da će za dva meseca biti dobro. Suzana je bila sa njim do poslednjeg trenutka, nije se odvajala od njega. Znao sam da nešto nije dobro kada su deca otišla u Pariz.

Ćira kaže da je Saša Popović redovno išao na preglede.

- Dva ili tri meseca pre saznanja bio je na magnetnoj, gde mu tada ništa nisu otkrili. Rekao je "Kašljao sam, ali ništa nisam osećao". Nije imao bolove u stomaku - rekao je Ćira.

