Tanja Savić obelodanila poslednje poruke sa Sašom Popović: Postavio joj jedno pitanje, pa priznao da Suzana plače

Smrt Saše Popovića potresla je javnost, a među onima koje je najviše dirnula jeste i pevačica Tanja Savić, koja je nakon tužne vesti odlučila da koncert zakazan u Kraljevu za 6. mart pomeri za 27. mart.

Tanja je u razgovoru za medije po prvi put je pokazala poruke koje su je dirnule, a koje joj je poslao Saša Popović, a upravo to je bio poslednji trenutak kada su se čuli.

pročitajte još Svi finalisti prve sezone Zvezda Granda su bili na sahrani Saše Popovića sem njega: Otkriveno zašto se pevač tog dana nije pojavio na groblju

- Moram da vam pokažem poruke, ovo je žalosno. On je meni napisao “Tanjice, album ti je vrh, ali “Pesma protiv uroka“ mi je nešto najbolje, da si živa i zdrava i puno ti sreće želim“. Ovako je on pričao i tada me je pitao ko je pesmu radio, rekla sam mu da je ovo nastavak pesme “Zlatnik“, a on mi je nakon toga napisao “Sule se živa isplakala“. Mnogo mi je žao zbog Suzane, ovo je uspomena koja će ostati za ceo život – otkrila je Tanja i dodala da joj je zbog jedne stvari posebno teško.

- Žao mi je što ga nisam upoznala sa sinovima i Mukijem, jer su deca često umela da me pitaju kakav je Sale.

Jednu svoju osobinu već duže vreme želi da promeni, a upravo to joj je i zamerao Saša Popović.

- Kada sam bila mlađa i na početku karijere to kašnjenje je bilo katastrofa. Majka me je stalno pakovala, moji roditelji su uvek govorili: “Neka sine ja ću, majka će to za tebe“. Kada sam stigla u Beograd morala sam sama da se snađem, često sam gubila nobac i bilo mi je jako teško i to vučem iz detinjstva i radim na tome. Kada smo snimali novogodišnji program dolazile su velike zvezde i svi su stizali na vreme, a mene nema. Ludela sam što kasnim, ali kad je neko takav tu psiholog mora da se uključi i moram da radim na tome, nije šala – priča Tanja i dodaje da ipak kada dođe na snimanje njeno kašnjenje se zaboravi.

Sale mi je uvek gledao kroz prste i svima je govorio da kasnim i bude ljut na mene, ali kada dođem i zakoračim na Košutnjak u studio on mene kad vidi sve padne u vodu. Odmah kažem: “Sale, kasnila sam, izvini bila je gužva“, nikada mu nisam persirala koliko mi je bio drag. On mene kad vidi kako se umiljavam samo dođe i kaže mi “Tanjice, kako mogu da budem ljut na tebe“ i kašnjenje padne u vodu. Uvek je bio tolerantan i ništa mi nije zamerio.

Pevačica dodaje da će o Popoviću uvek pričati sa osmehom na licu.

- On zaslužuje da se tako priča o njemu, a svi smo se isplakali onih dana kad je otišao i svima nam je bilo teško, ali prosto život ide dalje. Ne možemo ga vratiti. Od kako je počela korona, biću surovo iskrena svi smo se navikli na smrt i kada neko blizak ode primimo kao nešto lakše jer nam je sve to ostalo od proklete korone gde smo izgubili mnogo bliskih ljudi. Neću da mračim mnogo, ali neka nam je Bog na pomoći i neka nam se dešavaju lepe stvari – kaže Tanja koje zbog cele situacije nije imala želju ni za proslavom rođendana koji je za deset dana.

- Jako sam bila tužna zbog cele situacije sa Sašom i razmišljala sam kako ću da slavim rođendan. Trgla sam se i rekla sam “jednom se slavi četrdeseti rođendan, to se neće vratiti“. Mora da se nastavi i ide dalje, da se slave lepe stvari i da živimo po svojim, a ne po tuđim pravilima. Nakon toga ide i nastavak turneje 27. marta u Kraljevu, a 12. aprila sledi Novi Sad i mislim da će biti lepše nego Beogradska arena, jer je manji prostor i biće intimnija atmosfera i jedva čekam da se grlim sa mojom publikom i to me ispunjava.

Autor: D. T.