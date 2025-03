Lepa Brena pojavila se večeras na promociji jednog od svojih biznisa, u kojem je zajedno sa suprugom Slobodanom Bobom Živojinovićem, a tokom razgovora s pripadnicima sedme sile dotakla se, očekivano, i Saše Popovića, koji je sahranjen prošlog četvrtka.

Brena je dva dana nakon sahrane održala solistički koncert u Ljubljani.

- Taj koncert je planiran, veliki koncerti se dogovaraju i godinu dana unapred. Nažalost ono što se desilo, preminuo je moj najveći prijatelj i saradnik, takva situacija... Nisam se nadala, ni da će mi biti ovoliko teško. Znate šta sam sve doživela i preživela i dobro i loše. Teško mi je bilo jako, drugovi, prijatelji, Saša mi je bio kao rođeni brat, on nije osoba koja može da se preboli ni za dan ni mesec, a ni godine. Čovek upozna novu dimenziju duševnog bola. Najveće iznenađenje je bilo kada je preminuo Raka Đokić u roku od sedam dana, međutim mi smo čak i posle njegove smrti nastavili s poslom jer smo imali zakazanu turneju. Saša je moj prijatelj i ja ga neću preboleti ni za 100 godina. Nastavili smo s turnejom, a ja sam bila... Ne znam kako da vam opišem. Kada ste lekar ili neka druga profesija vi možete da uzmete sedam dana da bar malo odbolujete, mi pevači radimo kada niko ne radi i ceo život radimo. Mnoge Nove godine, proslave, rođendane mi smo ljudi profesionalci i moramo da radimo. Saša Popović jednostavno nikad ništa nije otkazao i ja sam vođena tom idejom. Došla sam na koncert i trebala mi je podrška kompletnog tima i publike. Mi smo otkazali koncert u Zagrebu jer sam polomila nogu nesrećnim okolnostima. Više nije dolazilo u obzir da se bilo šta otkaže. Ali, ovaj šok iz vedra neba je zahtevao da imam veliku podršku publike odmah na početku koncerta gde sam se lomila sa jednom tugom u duši i knedlom u grlu da nastavim taj koncert. Setila sam se da sam s polomljenom nogom radila koncert i kada imate psihički i fizički bol koji vas ojača da želim da odbolujem i isplačem sve ono što me bolelo i ove,a i prošle godine. Mi svi živimo u nekoj mašini, a ako ste vi lokomotiva te mašine vi nemate pravo na odustajanje. Jako sam zahvalna što sam uspela da održim taj koncert i on je posvećen Saši Popoviću - ispričlala je pevačica u suzama, a potom nastavila:

- Saša je bio ozbiljan fajter, on je kad dobije kritike uvek želeo da popravi, nikad se nije uspavao na nekim lovorikama. On je najveću karijeru doživeo sa Slatkim grehom. Onda je pronašao profesiju u kojoj je bio fantastičan i da bilo šta da kažemo njegovi rezultati sve pokazuju. Često idu pitanja ko će koga naslediti, Saša je sve radio vanserijski on ne može da ima naslednika, ali pustimo da prođe vreme da se vidi ko najbolje radi Zvezde Granda. Ja bih volela da se to nastavi. To je Saša zaista postavio savršeno i tu mladi pevači zaista mogu da naprave nešto. Bilo bi šteta da se to prekine - rekla je pevačica.

Autor: D. T.