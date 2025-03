NIKADA GA NEĆU ZABORAVITI Pejović jedva govorio o pokojnom Saši Popoviću: Tužan sam i potresen

Folk pevač Aco Pejović pojavio se večeras na jednom promotivnom događaju u organizaciji Lepe Brene i Bobe Živojinovića, te je pred novinarima otvorio dušu o Saši Popoviću, kreativnom direktoru "Granda", koji je sahranjen prošlog četvrtka.

Popović je izgubio bitku s teškom bolešću 1. marta u Parizu, a sahranjen je nekoliko dana kasnije na Bežanijskom groblju u Beogradu. Ispratila ga je kompletna estrada, a među njima je bio i Pejović.

- Rekao sam da neću da pričam o tome... Samo mogu reći da je selo neko ko je deo mog života, deo moje karijere, neko koga sam beskrajno voleo, to uvek govorim i prijateljima i svima koji me pitaju na tu temu... Rekao sam da je to ozbiljan prijatelj moje kuće bio i moje porodice, moje dece i svih… Tako da, to je ono što mogu da kažem. Jako sam, naravno, tužan i potresen i ne znam šta da kažem osim da će sigurno da fali meni i mojoj porodici jer je bio stvarno pravi prijatelj moje kuće. Neću ga nikada zaboraviti, dok sam ja živ on će biti deo mojih priča i mojih razgovora sa prijateljima, to je to - rekao je on pred okupljenim novinarima.

Autor: D. T.