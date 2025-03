Poseban dan za Anu Kokić: Čestitke pristižu sa svih strana, a ona blista kao nikada (FOTO)

Pevačica Ana Kokić danas slavi, a razlog je podelila na svom Instagram-nalogu.

Naime, Ana danas je napunila 42 godine, a čestitke joj pristižu od svih strana.

Jedna od najsimpatičnijih čestitki su svakako one koje su pristigle od njenih ćerki Nine i Tee koje su uz lepe želje podelile i fotografije iz detinjstva.

Iako ima 42 godine Ana i dalje ima vitku liniju, a svojevremeno je otkrila tajnu dobrog izgleda.

Smršala devet kilograma za mesec dana

Pevačica je uspela da smrša devet kilograma za mesec dana kada je uvela pet obroka dnevno, ali je samo korigovala namirnice koje jede, te čak nije skroz izbacila ni slatkiše.

- Korigovala sam ishranu koju mi je odredio nutricionista, a uz to i treniram. Ako smo disciplinovani naravno da će to dati rezultate. Nisam još uvek postigla željeni efekat, ali biće to sve super za nekoliko nedelja. Ono što mi je najbitnije, to je da sam ušla u sistem redovnih obroka, odnosno da sam uvela četiri do pet obroka dnevno - rekla je Ana ranije za medije, pa potom dodala:

- Moj jelovnik se sastoji od ribe, mesa, voća i povrća. Pijem dosta tečnosti, tako da u suštini nije ništa komplikovano. Ponekad sebi dam i oduška, pa imam i dane kada pojedem i nešto po svojoj želji, nezavisno od dijete. Međutim, pošto imam cilj da skinem još nekoliko kilograma onda se trudim da dijetu ne kršim često i da takvih “slobodnih dana” imam što manje kako bih postigla rezultat koji sam želela.



Autor: N.B.