TO JE BILA BOŽJA VOLJA Sloba Radanović posle mnogo godina o javnoj preljubi koju je u Zadruzi počinio Kiji Kockar

Folk zvezda Sloba Radanović pojavio se na jednom prestoničkom događaju, te prokomentarisao niz tema koje intrigiraju javnost.

Iznenadio se kada su mu rekli da je na istom mestu i mladi izvođač Filari.

- Nema osobe na javnoj sceni sa kojom sam u svađi. Nemam problem da se javim. Filari je tu... Ko? Aha, dečko sa Evrovizije, aha... (smeh) - rekao je u svom stilu Sloba.

- Ne mislim da je on loš momak, meni je problem ta Evrovizija, nema to veze sa njim... Što se tiče mojih stavova koje iznosim po društvenim mrežama, pa znate kako, kad su svi mekani, mora neko da bude i tvrd! - kazao je on kroz smeh.

- Ljudi ne prezaju ni od čega, samo da bi dobili neke lajkove, preglede. To je pogrešan put. Treba biti svoj... Ma, nek radi svako šta hoće! - rekao je potom Sloba, pa istakao da je svestan šta je uradio u rijalitiju "Zadruga" u kom je varao bivšu ženu Kiju Kockar sa Lunom Đogani.

- Sve što sam uradio u rijalitiju je bila božja volja - istakao je on, pa otkrio da li se svađa sa sadašnjom ženom Jelenom.

- Kad se posvađamo ja se zaključam u sobu... (smeh) Imamo žute minute, ne pamtim da smo se posvađali zbog neke ozbiljne stvari, uvek su to neke sitnice - rekao je on.

Autor: pink.rs