VELIKI BROJ LJUDI U HRVATSKOJ JE I DALJE PRIMITIVNO Marko Bošnjak uzburkao javnost priznanjem da je gej: Ponosan sam na to što jesam

Marko Bošnjak je očarao publiku kada se, kao dete, pojavio na sceni "Pinkovih zvezdica" u drugoj sezoni i odneo pobedu. Godinama nismo mogli čuti ništa o njemu, a sada je glavna tema regionalnih medija, nakon što je izabran za predstavnika Hrvatske na Evroviziji.

Marko je javno priznao da je gej, a iako ima tek 21. godinu, ne stidi se onoga što je.

- Apsolutno sam ponosan na to što jesam. Veliki broj ljudi u Hrvatskoj je i dalje primitivno i imaju baš uske poglede na svet. Ne zameram im i mislim da trebaju opet vratiti na tu hrišćansku ljubav koju promovišu i protiv koje se zapravo bore, zato što su dosta kontradiktorni. Mislim da je cela ta hajka puna paradoksa. Postalo mi je zabavno sve to - rekao je Marko.

Bošnjak je prokomentarisao i to što je jedna od prvih, ako ne i prva, osoba u Hrvatskoj koja je javno priznala da je gej.

- Meni je malo neobično što... Ja sam svestan gde mi živimo i kakvo je okruženje i kakvo je društvo. Zato me ne čudi, ali mi je u jednu ruku i žalosno da sam ja da sam ja morao biti taj prvi koji je preuzeo teret na sebe. Ponoviću, ponosan sam na to što jesam, želim to otvoreno živeti i ne skrivati se - ispričao je on u emisiji "Direkt".

Marko je, podsetimo, pobedio na "Dori", hrvatskom domaćem festivalu, te tako dobio šansu da ovu zemlju predstavlja u maju u Bazelu na Evroviziji.

Autor: D. T.