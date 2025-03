Folk zvezda Katarina Grujić priznala je svojevremeno u emisiji Ognjena Amidžića da je imala kompleks zbog svog fizičkog izgleda, jer je bila predmet podsmeha.

Rugali su joj se zbog ušiju i grudi.

- Zvali su me klempava, a drugi nadimak mi je bio daska. Bila sam ravna kao daska, ali više nisam - rekla je svojevremeno pevačica gostujući u emisiji "Amidži šou".

- Svima je bilo čudno, ali moj otac je bio prvi uz mene kada sam mu rekla svoju želju: "Ja želim da stavim grudi i to je to". Mene je otac podržao, mama sa kojom sam inače uvek bila bliža, ona je na to reagovala drugačije, ma ni da čuje. Tata je rekao: "Zašto? Želi? Zašto neko da ima kompleks do kraja života, to je moje dete, ja neću da se ona zatvara u sobu da razmišlja, da neće da izađe na ulicu, da je zezaju njeni vršnjaci. Neću da moje dete proživljava traume, neću da ima problema" - rekla je tada Katarina.

- Sa dvadeset godina sam uradila grudi, o tome otvoreno pričam i ne vidim ništa loše. Znam koliko je teško i u pubertetu i posle i sa 20 godina nije lako, pa ni sa 25, 30, 40 godina nije lako kada te neko kritikuje, kada ti se meša u život. Uvek otvoreno pričam o tome, ako nekome nešto smeta, pa zašto da ne uradi, zašto da ne promeni to nešto na sebi. Zato postoji estetska hirurgija, zato smo u 21. veku – govorila je Grujićeva.

Autor: D. T.