Slavlje u domu Ivane Pavković i Petra Mitića: Najskladniji estradni par ima lepe vesti, čestitke neprestano stižu

U domu skladnog estradnog para Ivane Pavković i Petra Mitića je veliko slavlje.

Naime, Ivana je napunila 34 godine, a na društvenim mrežama pohvalila se čestitkama koje ne prestaju da stižu.

- Živote moj, srećan ti divan dan, najbolja drugarice moja - bila je samo jedna od čestitki.

Inače, pevač Petar Mitić i Ivana Pavković, su godinama u srećnom braku.

U moru razvoda, oni su jedan od retkoh parova koji opstaju na estradi, a jednom prilikom Petar je otkrio šta svojoj supruzi ne dozvoljava.

- Svađamo se oko nekih stvari koje ona smatra da treba da uradi, a ja ne. To su uglavnom neke estetske korekcije, ulepšavanje, na kupovine... Bitna je tolerancija, da shvatiš da tvoju ženu to čini srećnom i da moraš da popustiš to je činjenica. Ako svako drži svoju stranu odosmo u propast.

Autor: pink.rs