Kolega Saše Popovića među prvima saznao za njegovu smrt: Voditelj otkrio šta mu je estradni mag tada rekao, mislio samo o jednom

Godinama su radili zajedno!

Voditelj Zoran Pejić Peja , koji 25 godina radi u Grandu i bio isto toliko prijatelj i saradnik sa pokojnim Sašom Popovićem, otkrio je šta mu je Saša rekao u poslednjem razgovoru koji su vodili, a koji se dogodio kada je bio na lečenju u Francuskoj.

- Izgubiti dragu osobu, izgubiti direktora, njega sam tako doživljavao. Cela moja karijera je vezana za ovu kuću, 25 godina radim u Grandu, pet godina sam negde lutao, ali 25 godina sam ovde i on je bio moj direktor. Nedostatak jedne ličnosti koja je uvek ulivala pozitivu, koja je od crnog videla belo, koja je uvek bila uz svoje radnike. Divna osoba, čovek koji je bio kao što sam ja rekao muzički mag, a vidim da su ljudi posle toga koristili baš taj moj slogan muzički mag Saša Popović. Gubitak sjajnog čoveka, roditelja, supruga, nedostatak jedne kompletne ličnosti - rekao je Peja.

Peja je ispričao i kako je izgledala njihova saradnja koja je trajala punih 25 godina.

- Prvenstveno moram da kažem da smo mi poslovni saradnici. Njegovi pravi i iskreni prijatelji, oni koji mogu da kažu da su njegovi prijatelji, to je njegova porodica. Suzana, njegova ćerkica i naš Danijel. Gospodin Ilija Jončić sa kojim je sarađivao i družio se, kada je odlazio u Beč uvek je spavao kod njega. Ilija kada je dolazio u Beograd spavao je kod Saše. Pevač Ćira koji je Sašin kum, koji je takođe boravio kod njega, to su Sašini prijatelji. Mi svi možemo da kažemo da smo njegovi radnici, ljudi koji su radili za njega. Brena i Boba, takođe su mu bili kumovi. Zaboravio sam da pomenem Ostoju koji je takođe njegov veliki prijatelj - kazao je voditelj.

- Voleo bih da se o njemu napravi jedan serijal, da se pokažu njegova interesovanja, od fudbala koji je jako voleo, od "Slatkog greha". Oni su stvarno bili šoumeni, ekipa koja je znala da fascinira publiku. Jedino su oni punili Dom Sindikata 31 dan zaredom. Nisu izašli i samo svirali, nego su imali šou i oblačili se ako sviraju šumadijske pesme u narodnu nošnju, ako su svirali valcere oblačili su se kao na dvoru. Pričali su film na toj bini, Sašini nastupi su bili takvi, da je jednom video merdevine, pa se popeo, pevao je, svirao.

Iako je upravo Peja uticao na to da Saša Popović postane voditelj, to u ovom razgovoru nije želeo da potencira.

- Istina je da sam ja uticao na njega da postane voditelj, ali ne bih sada u ovim momentima koristio priču o meni. Nego bih skinuo kapu i samo veliki naklon tom muzičkom magu i pričao samo o njemu. Mislim da je on stvorio jednu epohu i dao je hleb za negde 200 porodica. Okej, ta porodica je imala za 50 evra da pazari, ali sa 50 evra u današnje vreme ne znam da li neko može da izgura jedan dan. Stvorio je od pevača da ne koštaju 50 evra na istim nastupima na kojima pevaju iste pesme, nego je stvorio da koštaju, dve, tri, deset ili petnaest hiljada. I onda mogu da hrane malo veću porodicu i mogu da daju sebi luksuz jedne, druge, treće žene kao neki. Pružio je to da ta deca pronađu pravi put i da budu uspešni u svojim životima - ispričao je Peja za Grand.

Zoran Pejić Peja otkrio je i kako je izgledao poslednji razgovor, ali i susret sa Sašom Popovićem.

- Bio sam u Beču kada sam saznao za tu tužnu vest. Saša je mislim preminuo oko 17 časova, a nakon deset minuta sam saznao. Čuli smo se kada je bio u Parizu, dopisivali smo se i rekao sam mu da sam tu šta god da treba jer imam dosta prijatelja u Parizu, a on mi je rekao "Ne treba mi ništa, dovoljno je da je moja Sule tu uz mene". Kada se posle toga vrato iz Pariza, mimoišli smo se kolima. Tada sam ga nazvao i pitao da li je on to prošao, on mi je odgovrio da jeste, ali da me nije video. Mnogo mi je bilo drago što sam ga video, stvarno sam se nadao, želeo sam i molio sam Boga da pobedi ovu najvažniju bitku. Nažalost nije uspeo i mnogo mi je žao zbog toga. To je bila naša zadnja komunikacija porukama, nisam hteo da ga uznemiravam i da ga zovem, ali je on osoba koja zna i znao je koliko ga poštujem, cenim i volim - zaključio je Peja za "Grand".

Autor: N.B.