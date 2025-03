Svi bruje o vezi pevačice i Anastasijinog devera: Ona otkrila sve, evo u kakvom je odnosu sa Gudeljom

Ema Radujko je za medije iskreno govorila o svom zdravstvenom problemu, ali i o navodnoj vezi sa Dragišom Gudeljom, poznatim fudbalerom.

Pevačica Ema Radujko pojavila se večeras na jednom događaju, nasmejana i vidno raspoložena.

Ona se tom prilikom osvrnula na jedan jako buran period u svom životu, kada je imala zdravstveni problem. Kako je rekla, dobila je rozaceu dok je bila u vezi sa svojim poslednjim dečkom.

- Imala sam rozaceu, ali to nije bilo nakon raskida, mislim da sam to imala dok sam bila u vezi. Kažu lekari da nisam ni bila svesna da sam tada bila lošije nego inače. Bilo je dosta malo većih izazova za mene, koje nisam očekivala i kojih nisam bila svesna. Nije sve bilo loše, bilo je i dosta pozitivnih stvari koje su bile velike za mene, pa je sve to uticalo, zbog čega sam bila više pod stresom nego inače - rekla je Ema.

Nedavno se na mrežama pojavio snimak na kom se vidi kako Emu na jednom nastupu muškarac hvata za zadnjicu, što je pevačica sada demantovala. Kako je rekla, u pitanju je bila ženska, a ne muška ruka.

- Devojke su bile u prvom redu, ali na snimku deluje kao da je muška ruka, ali daleko bilo. Zato imam i obezbeđenje da me niko ne bi dotakao kada se slika sa mnom, a ne dok nastupa. To su bile devojke sa kojima sam se malo našalila - izjavila je ona.

Radujko je u poslednje vreme stalno u Španiji kod Gudelja, zbog čega se povela polemika da je mlada pevačica u vezi sa Dragišom.

- Ne, nismo Dragiša i ja u vezi. Sve sam upoznala preko Anastasije, celu porodicu Gudelj. Imam samo lepe reči da kažem i za Dragišu i za Nemanju, kao i za celu njihovu porodicu. Nismo zajedno, ja sam sama i jedva čekam da budem u vezi - ispričala je Ema.

