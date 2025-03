Zvao me je u pola dva ujutru: Voditelj Zvezda Granda otkrio detalje razgovora njega i estradnog mana, ovo je malo ko znao

Milan Mitrović, nekadašnji takmičar, a danas voditelj „Zvezda Granda“, podelio je nesvakidašnje iskustvo sa pokojnim Sašom Popovićem.

Estradni mag i osnivač „Granda“ jednom prilikom je pozvao Milana usred noći, a njegov razlog je bio prilično neočekivan.

– Imao sam situaciju da me zove u pola dva ujutru, bilo je to prvo, malo stresno iskustvo, ali nije bilo ništa strašno – otkrio je Milan Mitrović.

Sve se desilo nakon što su preko dana snimali prilog za „Grand šou“. Milan se seća da je u pitanju bila pesma legendarnog Džeja Ramadanovskog, a Popović je insistirao da je upravo on otpeva.

- Saša mi je govorio da imam energiju za to i da ja to mogu da uradim. A ja sam se pitao ‘Gde ću ja Džeja?!’. Ali, on je bio uveren u to sto odsto. Mi smo to odradili, rekao kje: ‘Dobro je preznojio sam se, dva sata u studiju, odradili smo posao’ – prisetio se pevač.

Iako je snimanje bilo naporno i trajalo dva sata, Milan je smatrao da je posao dobro obavljen i očekivao je da će Saša biti zadovoljan. Međutim, onda se desilo nešto što nije očekivao.

Dok je već mislio da je sve završeno, njegov telefon je zazvonio – u pola dva ujutru. Na ekranu je pisalo Saša Popović. Kada je podigao slušalicu, Saša mu je uzbuđeno rekao:

- Genije, sad sam slušao ovo!

Milan je bio u šoku – zar je stvarno slušao snimak u to doba noći?! Međutim, tu razgovor nije stao. Kaže mi ‘Ujutru ćemo ti i ja zajedno. U 9 ujutru dođi u studio - seća se Milan za Grand kako je izgledala njihova saradnja.

Autor: N.B.