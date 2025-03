KOSA MI JE OPADALA A DA TO NISAM NI PRIMEĆIVAO! Pevač opisao problem sa kojim se iznenada susreo: U hotelu je shvatio da nešto nije kako treba (FOTO)

Pevač Bojan Marković kaže da je zbog veliko stresa primetio da je kosa počela da mu opada, kao i da je sve došlo spontano.

Naime, Bojan je problem primetio dok se umivao, te je opisao kako je sve izgledalo.

- Najviše me pogodilo kad sam se probudio u jednom hotelu, više ni ne znaš gde se budiš, koji je grad. Otišao sam da se umijem i video sam svoju kosu u rukama. Video sam dva pečata na temenu i tad sam se olindrao i rekao to je to, kraj priče, više mi ne treba niko, sve ću sam", rekao je Bojan ranije u emisiji "Kec na jedanaest".

Pevač je govorio i o tome kako je podneo velike obaveze oko studija, te mu ni to nije bilo lako.

- Vozim se na svirke nekim besnim kolima, a zapravo kad dođem kući katastrofa. Ja sam samo jurio da ne budem kod kuće, da budem sa publikom, svirao čelo jer tad ne mislim ni na šta. Kad sam završio Akademiju samo sam bacio indeks i rekao to je to, dobro sam se isplakao, jer mi je muka bilo od svega.

Inače, Bojan i danas važi za jednog od najboljih pop pevača na našim prostorima, a mnogi ga hvale i zbog toga što ga slava nije previše promenila, te slovi za vrlo skromnog momka.

Autor: M.K.