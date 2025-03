JELENA ROZGA VIŠE NE ŽIVI SAMA: Pevačica otkrila ko se uselio u njen stan u Zagrebu

Pored nekretnine u rodnom Splitu, dom Jelene Rozge u Zagrebu takođe je luksuzna nekretnina.

Dom Jelene Rozge stan je u severnom delu Splita, sa pogledom na severnu luku, koja je pevačici odmah osvojila srce. Prelep stan uredila je po svom ukusu. Pored nekretnine u rodnom Splitu, dom Jelene Rozge u Zagrebu takođe je luksuzna nekretnina u kojoj više ne živi sama. Iako je srećno zaljubljena u Ivana Huljića, sina Tončija Huljića, njih dvoje se još uvek nisu odlučili na korak zajedničkog života. Kako Jelena otkriva, umesto Ivana, u njen dom uselila se ćerka njene sestre Julije.

- Julija ne voli da izlazi, pa ni da ide na koncerte. Kaže da kasno počinju. Ima dvoje dece, a sestričina koja ima 24,5 godine živi sa mnom u Zagrebu. Divna je pažljiva, emotivna ... Jedanaestogodišnji sestrić voli fudbal i želi da zaigra za Hajduk - rekla je Jelena.

Podsetimo, Rozga već neko vreme uživa u ljubavi sa Huljićem mlađim. Njih dvoje su obnovili vezu posle jedne decenije. To što je ona starija od svog izabranika 11 godina uopšte im ne predstavlja problem. Nedavno je i Tonči za Story.hr rekao da ih podržava.

- Ako je to veza, a ne prijateljstvo, podržavam. Sve što moju decu čini srećim, mora i mene usrećiti - odgovorio je na pitanje da li ih podržava.

Huljić je i nahvalio svog sina, nazivajući ga "pravim predstavnikom muškog roda".

- Omiljen je u društvu, voleo bih da je više sa mnom na putovanjima jer je pravi predstavnik muškog bića kakvo ono treba biti. Vrlo je precizan u poslu koji radi. Dosta je naših poslova prepušteno njemu, ali ipak će se nakon nekog vremena i Petar (op.a. Grašo) morati uključiti - dodao je o sinovom angažmanu na porodičnim poslovima.

- Ništa neću sa sobom odneti na drugi svet, neko se o tome treba brinuti, a ne znam bolju osobu od Ivana. I on želi da se kreativno izražava, ima jaku kreativnu crtu i ne bih hteo da to zanemari zato što je zatrpan drugim poslovima. Uvek ima zrele i ispravne odluke. Kad je on tu, mirno spavam i ne petljam se ni u šta - pohvalio ga je.

