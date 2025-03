U susret premijeri mjuzikla „Pepeljuga“, održana je konferencija za medije u Teatru Odeon, a glumci ovaj mjuzikl najavljuju kao najbolju predstavu za decu i odrasle na pozorišnom repertoaru u Srbiji.

„Pepeljuga“ – jedna od najpoznatijih i kulturno najrasprostranjenijih bajki na svetu – oživeće na sceni Teatra Odeon, a sve zahvaljujući tekstu Branka Milićevića Kockice, adaptaciji i režiji reditelja i glumca Marka Jovičića i produkciji Željka Mitrovića. Ovaj mjuzikl predstavlja jedinstvenu predstavu na repertoaru pozorišta, namenjenu isključivo deci i odraslima, a premijera je zakazana za 16. mart u 19 časova. Upravo povodom premijernog izvođenja ovog audio-vizuelnog spektakla za sve generacije, danas je organizovana konferencija za medije u Teatru Odeon.

Brojni novinari iz beogradskih redakcija družili su se sa autorskom i glumačkom ekipom mjuzikla „Pepeljuga“, koji su otkrili kakvu magiju će publika doživeti gledajući „Pepeljugu“ na sceni Teatra Odeon.

- Zadržali smo ono što je osnova ovog teksta koji je Branko Kockica napisao pre 35 godina, a to je da u ovoj priči o Pepeljugi postoje dva princa, ali ta dva princa se ne bore za Pepeljugu, već za krunu. Jedna zanimljivost u mjuziklu „Pepeljuga“ jeste to da Saša Đurašević, koji igra Ludu, dobija 1834 „udaraca“ u glavu – rekao je reditelj Marko Jovičić i dodao:

Na Brodveju se poslednjih 40 godina za novu godinu igra „Pepeljuga“ i u njoj uvek dve zle sestre igraju muškarci, pa slobodno mogu da kažem da sam to preuzeo i da u našoj „Pepeljugi“ dve zle sestre igraju Marko Marković i Dimitrije Ilić, koji su se toliko dobro snašli u tim ulogama, da deca na probama nisu mogla ni da posumnjaju da nisu žene. Nakon generalne probe, kada sam video kako izgleda sve, mogu samo da kažem da sam ponosan i čast mi je što sam deo ovog tima.

Glavna uloga pripala je Anastasiji Knežević, koja se sjajno pokazala u ulozi nešto drugačije Pepeljuge.

- Ova Pepeljugina cipelica je mene dovela do mojih snova, promenila je moj život u najlepšem smislu. Otkako sam u kolektivu Teatra Odeon, dobila sam priliku da radim ono što volim punim srcem. Pepeljuga koju igram je drugačija, ono što smatra da nije ispravno, reći će glasno i izboriće se za to do kraja. Ona je emotivna i to će pokazati, ali će jasno i glasno reći za šta se bore - kaže Anastasija.

Posebnu dinamiku predstavi daju i zli princ Srđa Rđa, kog igraju Miljan Prljeta i Miloš Đurović, dobri princ Dobrivoje (Stojan Đorđević/Nenad Stanojević), čija je potraga za kraljicom više od obične bajkovite potrage za ljubavlju, a važnu ulogu ima i Vila, Snežana Jeremić Nešković, koja svojim magičnim sjajem pomaže Pepeljugi da pronađe svoj put ka sreći.

Predstava publici šalje snažne socijalne i emotivne poruke – sreća i zadovoljstvo ne kriju se iza titula i društvenog statusa, već iza čiste ljubavi i hrabrih odluka da budemo svoji i borimo se za ono u šta verujemo.

Ne treba vam čarobni štapić da doživite magiju – potrebna je samo jedna ulaznica, zato posetite sajt teatarodeon.rs ili biletarnicu Teatra Odeon u ulici Kraljice Natalije 45 i obezbedite svoje karte na vreme.

Autor: Nikola Žugić