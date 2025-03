POŠTOVALA JE SVE NAŠE OBIČAJE I... Suprug Hafe Karić održao emotivni govor, jecaji odzvanjaju Novim grobljem (FOTO+VIDEO)

Hafa Karić je preminula nakon borbe sa teškom bolešću, a bila je jedna od omiljenih članova familije Karić, a danas će biti sahranjena na Novom groblju.

Danas će, na Novom groblju, biti sahranjena majka Danijele Karić, Hafa Karić, a porodica Karić došla je neutešna, kako bi je ispratili na večni počinak.

Pre nego što su je sahranili, njen suprug održao je nikad emotivniji govor.

- Draga Hafo, draga porodico Karić, dragi prijatelji, kumovi i komšije, njeni drugovi i drugarice iz osnovne škole koji su došli i junaci...Ovo je težak dan za našu porodicu, za sve njene prijatelje i za sve one koji su Hafu cenili i poštovali, a to su danas pokazali u velikom broju i koji su učinili da se ne osetimo sami. Moja Hafa je rođena u Livnu...Govorim to jer su to sve značajna mesta, rođena je u dolini reke Bistrice, i ja sam isto, ali na Peći, na našem Kosovu i Metohiji...Iza nas je 55 godina uspešnog braka, velike ljubavi i porodice... - pričao je on, te je nastavio:

Ogroman ljudi je izjavilo saučešće, skoro 500 ljudi, ali to je bila moja Hafa. Hafa je prihvatila porodicu Karić kao svoju porodicu, sećam se kada je njena majka rekla: "Šta je to ljubiš ruke svekrvi, svekru, a gde sam ovde ja?", Hafa joj je rekla: "Ja sam majka Karić, ovaj je moj", tako se Hafa i odnosila prema svime. Poštovala je sve naše običaje i meni nije bilo teško da budem njen muž, niti mojoj braći da joj budu deveri, tj. moja braća. O mojoj Hafi sigurno ja i sva moja rodbina možemo da pričamo mnogo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić