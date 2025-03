Jeftino i jednostavno! Ceca Ražnatović tokom posta pravi OVAJ specijalitet: Potrebno vam je samo nekoliko namirnica (FOTO)

Svetlana Ceca Ražnatović obeležava sve verske praznike, a jednom prilikom pokazala je šta jede tokom posta.

Jedno od omiljenih posnih jela Cece Ražnatović je pita od šampinjona, a recept je jednostavan i jeftin.

- Moja mama je insistirala na tome da Lidija i ja na vrijeme naučimo sve što se kuvanja tiče, ali bih ja sada lagala kada bih rekla da to i radim. Ne uživam u tome, niti me to interesuje. Da se razumemo, da moram, naravno da bih to radila. Ništa od toga nije mi strano, već jednostavno, imam mogućnost izbora. Nisam nikakva kuvarica, ali sam zato sjajna domaćica. Kad god da dođu kod mene gosti, oni su dobro posluženi, ugošćeni i stojim iza toga što govorim - rekla je ranije Ceca.

Recept za posnu pitu od šampinjona

Namirnice:

500 gr kora za pitu

0,5 kg šmpinjona

2 manja praziluka

1 dcl ulja

kisela voda

1 prašak za pecivo

mešavina začina, biber, so

Priprema:

Praziluk sitno iseckajte i dinstajte na ulju dok ne omekša, potom u to dodajte pečurke i začine. Trebalo bi da se dinsta dok tečnost ne ispari. Kore podelite na tri dela. Prve dve premažite uljem i vodom, a na treću dodajte smesu sa pečurkama. Urolajte i složite u pleh obložen papirom za pečenje. Pecite na 180 stepeni, dok kora ne porumeni.

Dovela liniju do savršenstva bez dijeta

Ceca je jednom prilikom otkrila kako je bez napora dovela liniju do savršenstva.

- Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno. Ja sam jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je. I meni je to pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost. Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo, metabolizam. Ako ležiš non-stop, ne može da ti se ubrza metabolizam.

A ovako izgleda dijeta pomoću koje je liniju dovela do savršenstva. Za doručak jede ovsene pahuljice sa voćem i čija semenkama, za ručak je na njenom stolu orada sa zelenom salatom, dok je večera još laganija - potaž od bundeve.

Autor: Nikola Žugić