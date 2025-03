TAMO SU DOLAZILI SAMO LJUDI IZ PODZEMLJA I ESTRADA! Nekad je nastupao sa Anom Kokić, a sad otkrio detalje iz kontroverznog kluba: To joj nikad neću oprostiti

Lokal pevača Džeja Ramadanovskog tada je važio za jedan od najpopularnijih i najelitnijih noćnih klubova.

Muzičar Predrag Peđa Jovanović, kojeg je javnost upoznala početkom dvehiljaditih kada je nastupao sa bratom Nenadom u grupi "Blizanci", otkrio je da je tih godina, sa pevačicom Anom Kokić, pevao ljudima sa druge strane zakona. Peđa ne krije da im je Ana na početku karijere predstavljala veliku podršku, te da su vrlo često nastupali zajedno.

Ana se tada, kako navodi, ponašala kao prava dama i profesionalac. Peđa tvrdi da nikada nije završila nastup u separeu imućnijih ili opasnih momaka, kao što su to činile njene koleginice. Lokal pevača Džeja Ramadanovskog tada je važio za jedan od najpopularnijih i najelitnijih noćnih klubova gde su Jovanovići često pevali zajedno sa Anom.

- U pomenutom klubu nije mogao da se nađe svako, tamo je dolazila samo estrada i ljudi iz podzemlja - prisetio se Peđa.

On je opisao kako su izgledale njihove noći u čuvenom klubu.

- Jedno vreme smo samo sa Anom Kokić nastupali u klubu "Bombo", sećam se da mi je jednom prilikom prosula piće na klavijaturu, to joj nikada neću oprostiti - rekao je pevač kroz smeh i dodao:

- Uvek je imala stav, niko nije mogao da dođe i kaže: "E, hajde dođi ovde u separe", ona i danas ima taj stav. Ali ima koleginica koje idu za sto da uzimaju bakšiš. Neko bude pijan, pa hoće da mu pevačice sednu u krilo, to je sve do koleginice kako se postavi prema gostima - naveo je on.

