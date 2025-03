Tuga! Umro brat Verice Rakočević, oprostila se od njega potresnom porukom (FOTO)

Verica je nedavno otkrila kako je zbog posla malo vremena provodila sa porodicom.

Modna kreatorka Verica Rakočević danas je saopštila da je njen mlađi brat umro. Verica se oglasila putem Fejsbuka i saopštila tužne vesti.

- Moja ljubav, moj najmlađi brat. Odleteo je svojim anđeoskim krilima kod mame i tate - napisala je ona.Verica je nedavno otkrila kako je zbog posla malo vremena provodila sa porodicom.

- Na moju veliku žalost, ta strast prema poslu je mojoj deci ukrala neko vreme, koje je trebalo da provedem sa njima. Danas me više zovu deca nego unuci, što je normalno. Kom unuku je stalo do babe? – Nijednom. Dok ste vi bili tu, prvo me zvao sin, pa jedna ćerka, druga ćerka, tako da znači da su mi oprostili to ukradeno vreme – kaže ona, dodajući:

- Mislim da sam bila malo sebična, a opravdanje za tu sebičnost je moja rečenica koju sam često izgovarala: „Ako sam ja srećna i zadovoljna, biće i moja deca.“ Međutim, sada razgovarajući sa njima, vidim da im je falilo tog zajedničkog vremena. Oni znaju da sam ja tu za njih, uvek, ono što je meni najbitnije jeste da svojoj deci nikada ne budem na teretu. To nikada neću dozvoliti, ma šta sudbina odredila.

Autor: M.K.