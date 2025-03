JA RIBETINA DA DOŽIVIM OVAKO NEŠTO... Naša pevačica otkrila da njen suprug ima ljubavnicu, pa šokirala detaljima: Došla mi je u kuću!

Pevačica Nela Bijanić osetila je neverstvo na svojoj koži, a od javnosti ne krije da je uhvatila muža u prevari.

Ona je više od 10 godina bila u braku s estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem, s kojim je dobila sina Olivera. Ona je otkrila da joj je intuicija poručivala da nešto nije u redu, te da nikada u životu ne bi oprostila prevaru.

- To je sve život. Nedavno sam baš rekla, kad sam se ja razvela mogu svi. To znači, pošto sam ja jedna račica, porodična žena, kada sam se udala spustila sam roletne! Ja, koja sam ribetina, koja ode u Švajcarsku, Nemačku, Holandiju da peva i odem samo na nastup, pa u hotel i na aerodrom! Ništa me drugo nije zanimalo, imam svoju porodicu, tu priča počinje i tu se završava - rekla je Nela.

Nela je je duže vreme sumnjala u svog supruga, ali je odlučila da ćuti kako bi videla u kom smeru će stvari da se odvijaju. Međutim, da stvar bude još gora, njen muž je ljubavnicu doveo u njihovu zajedničku kuću, te ih je uhvatila na delu.

- To je period kad se naša priča već privodila kraju. Ja sam ćutala sve vreme. Znala sam i ćutala. Puštala sam ga dokle može da ide. Ja sam bila na gornjem spratu, a on je bio dole. Tata mi je rekao da nije mogao da uđe kroz vrata, a ja sam istog momenta rekla da je dole sigurno neko, ali moj tata nije verovao u to. Čula sam da on priča sa nekim, čekala sam ispred kuće da izađe. Izašao je sa nekom devojkom, dosta mlađom od njega. Njoj sam rekla da više nikada ne dođe u kuću u kojoj živim i ja. Ne volim prevare, nisam iz te priče. U tom trenutku sam sve završila. On će zauvek ostati otac mog deteta, zbog toga smo sada u korektnim odnosima - ispričala je Nela u emisiji "Pitam za druga".

Pevačica je ispričala kako je zapravo posumnjala u suprugovo neverstvo.

- Četrdesetak godina sam imala kada sam to saznala. Morate biti jaki mentalno, ali bilo je momenata kada sam emotivno padala. Nisam stena, ni ja niti bilo koja druga žena - rekla je.

