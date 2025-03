BOLJE DA ĆUTIM! Sloba Radanović ovako rešava probleme sa suprugom Jelenom: Neću da dižem dževu, može sve da ESKALIRA

Ima pametno rešenje!

Folker Sloba Radanović i njegova supruga Jelena često su na meti kritika na društvenim mrežama.

- Kriju se iza lažnih profila, ali kada ne sme da stane iza svojih reči, već ti piše sa lažnih profila, to kao da se nikad nije ni dogodilo. Moguće da iza toga stoji neko ko mi je blizak, ne mora da znači, ali ima smisla - kazao je nedavno Radanović, pa istakao:

- Moja supruga je, takođe, na meti kritika. Počeli smo to da doživljavamo kao normalno. Kad mi neko bude lično rekao u lice onda ću ga uvažiti. Sve dok to nije vređanje i pretnja doživim to kao samo mišljenje. Ne vidim da naš način života može da utiča na druge i da zbog toga neko gaji neku preteranu emociju da bi mi nešto uradio. To su sve bezazlene stvari.

Navodi da zna šta sve treba da uradi da bi opstao njegov brak sa Jelenom.

- Ljudi neće da se bore, izgubili su borbeni duh, ne samo za ljubav, nego za sve. Sve prepuštaju slučaju. Prva nesuglasica, svađa, oni to potkopavaju, guraju pod tepih. Svaki problem koji se saseče u korenu ne može da ode predaleko. Sve treba da rešavamo i da slušamo jedni druge. Treba da budemo empatični, što se tiče muško-ženskih odnosa da ne gledamo samo sebe. Ja kad mi se nešto ne dopada i ne sviđa stanem i razmislim da li je to vredno naše svađe, da li je to sitnica, da li je vredno naše svađe. Ako je sitnica, ako će to da prođe, zašto bih ja dizao dževu i pravio svađu koja može da eskalira, a u suštini to je neka sitnica koja ne može da nam utiče na život. Progutaš, pa ćutiš. Trudimo se da ne pravimo od muve magarca, da budemo empatični, da slušamo potrebe i ne samo partnera, već i drugih ljudi. Ne može samo neko nama da izlazi u susret, a mi ništa. U svakom odnosu treba biti u dvosmernoj ulici - zaključio je bio tad za "Kurir".

