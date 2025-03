MELININA SESTRA IZGLEDA KAO AVION! Udata je za moćnika i živi daleko od Srbije: Svi kažu da su sušta suprotnost (FOTO)

Bivša supruga Harisa Džinovića, Melina Džinović, oduvek je važila za lepoticu, a izgleda da se na dobrom izgledu može zahvaliti dobroj genetici.

Naime, Melina ima sestru Eminu koja je prava lepotica, ali mnogi kažu da je sušta suprotnost modnoj kreatorki.

Kako su pisali domaći mediji, Melinina sestra godinama živi u Turskoj sa suprugom i ćerkom i da joj je muž jedan od najuglednijih istanbulskih preduzetnika.Emina je zanosna brineta, koja baš kao i sestra ima ukusa za modu.

Melina Džinović samo jednom je u javnosti uslikana sa sestrom i to na koncertu Harisa Džinovića 2019. godine.Tada je Melina nosila u crvenu haljinu, dok je Emina blistala u dvodelnoj svetlucavoj haljini.

Haris i Melina razveli se nakon 22 godine braka

Inače, Haris i Melina su se razveli nakon 22 godine braka, a pevač je nedugo posle toga u jednoj emisiji izneo niz detalja iz braka.

- Ovaj brak nije pukao zvaničnim potpisom za razvod braka, nego je loše bilo pre godinu i po dana, pa možda čak i dve. Počelo je to da se urušava. Dosta je pripremano. Jeste delovalo kao velika ljubav do pre deset godina, dok gospođica nije počela da vodi neki drugi život. Nije to bio taj porodičan život. Mislim da se upropastila sa prečestim druženjem sa ženskim svetom. Jer nijedna drugarica, ako nema baš srećan brak, ne želi ni onoj drugoj drugarici da ona ima srećan brak. Ne krivim nikoga, ni njene drugarice, ali mislim da je to doprinelo nekom odvajanju od kuće, od muža, od života. Možda se žena zaljubila ponovo. Nemam pojma što se dešavalo tu. Svašta se nešto sakrivalo od mene - dodao je on.

- Ne sretnemo se kada legnemo da spavamo. Mi imamo veliki komfor, pa svako ima svoju sobu. Ako hoće da spava, da se tušira, kupa, radi svašta nešto u svom intimusu... Svako je hteo da ima svoju sobu, a ako nekom treba se*s, zbližavanje, to nije nikakav problem. Dođi u moju sobu, ili ću ja u tvoju. Pa mislim da je to jedan još nivo lepše - rekao je, između ostalog, Haris.

Inače, Melina je pre razvoda priznala kako je imala Harisa Džinovića u šakama, evo šta je pevaču uvek zavisilo od nje.

Autor: M.K.