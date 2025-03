Voja Nedeljković tražio astronomsku cifru za angažovanje u Zvezdama Granda: Bilo je nerealno, ali Saša Popović nije rekao ne

Voditelj Voja Nedeljković prisetio se raznih anegdota tokom dugogodišnje saradnje sa Sašom Popovićem, a između ostalog i njihovih pregovora oko honorara.

Voja Nedeljković je otkrio da je voleo da se našali sa Sašom Popovićem i traži mu astronomsku cifru za svoje angažovanje u "Zvezdama Granda".

- Namerno zacepim cifru koja je nerealna čak i za Real Madrid a ne za njega, kažem četiri puta veću cifru. Ja ga pitam da li hoće da mu kažem cifru na mesečnom nivou ili za celu sezonu do juna mesesa, on odgovori da mu kažem prvo za mesec dana koliko bi to bilo, počeo je priču Voja pa dodao:

- On drži onako papir i olovku, stalno je piskarao, i ja kako sam izgovorio cifru on je u milisekundi odgovorio: "Dobro, i koje oko mi daješ?"

Voja je istakao da je Saši mozak radio neverovatnom brzinom i da ih je sve uvek iznenađivala brzina kojom je mogao da odreaguje verbalno.

- Njegov odgovor se zalepio na moj tako brzo, kao da nas je neko prilepio u montaži– kroz smeh je rekao Nedeljković.

Autor: M.K.