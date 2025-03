Ona je nastupala sa Šabanom Šaulićem par sati pre njegove smrti: Upoznali su se u Zvezdama Granda, a od starta ju je podržavao

Mlada pevačica Tea Tairović nastupila je 16. februara 2019. godine u Nemačkoj sa Šabanom Šaulićem, samo nekoliko sati pre njegove tragične pogibije.

Tea Tairović muzičku karijeru započela je učešćem u "Zvezdama Granda" 2015/2016. godine, gde je već na samom početku dobila veliku naklonost kralja narodne muzike, Šabana Šaulića.

– Uvek sam pružao podršku mladim pevačima. Još kada se takmičila kazao sam da će postati jako popularna jer za to ima sve predispozicije. To se, evo, i dešava. Kada sam čuo melodiju za tu pesmu odmah sam prihvatio da je snimim. Bit će to veliki hit, verujte – izjavio je Šaban o saradnji sa Teom.

Nakon toga su često nastupali zajedno, a kao mladoj pevačici Tei je saradnja sa Šabanom otvorila mnoga vrata. Ona u intervjuima nikada nije propuštala priliku da istakne koliko joj znači Šaulićeva podrška.



Autor: N.B.