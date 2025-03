Ima recepciju, lično obezbeđenje... Ceca će ISKEŠIRATI stan u najluksuznijoj zgradi na svetu?! Ovo su svi detalji planova za nekretninu u Burdž Kalifi

Opa!

Svetlana Ceca Ražnatović je odlučila da angažuje svoju kumu Viki Miljković, koja ima firmu i u Dubaiju, da joj pronađe savršenu nekretninu u najvišoj zgradi na svetu, kako bi sa svojom brojčanom porodicom uživala kada god otputuje tamo.

- Ražnatovići su zaljubljeni u Dubai, zbog čega mu se vraćaju i po nekoliko puta godišnje. Budući da su mnogočlana porodica, a da ta putovanja nimalo nisu jeftina, odlučili su da pazare svoj stan, u kojem će ubuduće odsedati. Kako Veljko i Bogdana imaju troje dece, Cecina sestra Lidija sa suprugom četvoro, Anastasija i Nemanja će takođe imati dece, logično je bilo da, kao i na Kipru, i u Dubaiju imaju svoj porodični dom za uživanje - ispričao je za Informer izvor blizak folk zvezdi i dodao da ju je upravo kuma, Viki Miljković, inspirisala na tu ideju.

- Viki joj je još pre dve i po godine kroz šalu rekla: "Ceco, pa tebi se više isplati da kupiš stan od milion evra, i to u Burdž Kalifi, nego da svaki put plaćaš na desetine hiljade evra za sve vas, i to za samo desetak dana, koliko najčešće odsedate. Ovako možete da idete kad god poželite, a kada niste tamo, ja ću ti ga rentirati i uloženi novac ćeš kroz par godina uspeti da povratiš. Ceca je odmah skočila i rekla joj: "Hoću, nađi mi stan! I to u Burdž Kalifi" - ispričao nam je izvor blizak porodici Ražnatović.

Viki i Taške su 2022. godine na najvećem festivalu na svetu Ekspu, koji se te godine održavao u Dubaiju, dobili ekskluzivna prava od arapske firme "Emar" da prodaju i rentiraju stanove koje su oni izgradili. Kod Cece se još tada javila želja da postane vlasnica jedne nekretnine u tom gradu, međutim, kasnije je od toga odustala, jer je novac odlazio na druge projekte, svadbe, unuke... Ipak, činjenica je da od svoje želje nije odustala:

- Nedavno je rekla svojoj kumi da se baci u potragu za stanom o kojem su pričale još pre dve i po godine i da je obavesti kada nađe adekvatan prostor sa lepim pogledom. Burdž Kalifa je najviša i najekskluzivnija građevina na svetu, a činjenica da se nalazi pored najvećeg šoping centra na svetu, Dubai mola, posebno raduje mlađe članove porodice Ražnatović.

Da je informacija ačna, potvrdila je i sama Ceca nedavno, ali nije želela da otkriva detalje.

- Istina je da razgledam neke stanove, a konačnu odluku o kupovini doneću nakon razgovora sa Anastasijom i Veljkom. Sa druge strane, ako i kada budem nešto kupovala, to će svakako biti preko moje kume, u čiji ukus ne sumnjam - izjavila je Ceca Ražnatović.

Sve zgrade u Dubaiju su pametne, a ove koje Viki i Taške prodaju su i više od toga. Svaka ima svoju recepciju i privatno obezbeđenje, a luksuznije su od najluksuznijih hotela na svetu.

- Taške i Violeta su sa istom arapskom firmom sarađivali i ranije, jer je pomenuta kompanija gradila i stanove u Beogradu na vodi, gde ovaj estradni par živi, ali i poseduje nekoliko nekretnina. Zbog uspešne ranije saradnje sa Arapima u srpskoj prestonici dobili su šansu da njihove stanove prodaju i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima - rekao je izvor.

Autor: Nikola Žugić