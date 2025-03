Sve se krilo u strogoj tajnosti! Ovaj HEROJSKI čin Saše Popovića razara dušu na komade, otkriveni detalji nakon njegove SAHRANE!

Kreativni direktor "Grand" produkcije, Saša Popović, preminuo je pre dve nedelje u 71. godini nakon borbe sa teškom bolešću. Poslednjih meseci lečio se na klinici u Parizu, a nakon njegove smrti isplivale su priče o njegovoj humanosti, koje je godinama držao u tajnosti, prenosi "Grand Online".

Voditeljka Vesna Milanović, Sašina dugogodišnja prijateljica i PR menadžerka, otkrila je da je Popović često pomagao ljudima u nevolji, ali nije želeo da se o tome javno govori.

– Saša je bio čovek koga nije bilo moguće ne voleti. Kada god mi je bio potreban neki savet, ja sam se sa njim čula. Bila sam njegov PR, takođe i "Grand" produkcije. Nije prošao dan u poslednjih dvadeset godina da se mi nismo čuli ovim ili onim povodom – rekla je Vesna za pomenuti portal, te nastavila:

– Dok je bio bolestan, ja sam volela sa njim da se šalim i do poslednjeg dana sam verovala da će se dogoditi čudo, odnosno da je Saša to čudo i zaslužio jer je on nama napravio čudo od života. Kada to kažem, ne mislim samo na pevače i na "Zvezde Granda", mislim na sve zaposlene u našoj produkciji i to će vam reći svako ko radi. Svako čiji je život dotakao.

– Kada je reč o njegovim humanitarnim akcijama, ja sam ga stalno molila da o tome obavestim javnost. Ne samo kada su velike akcije u pitanju, nego i pojedinačni slučajevi. Kada je Saša mimo "Grand" produkcije, sa svog ličnog računa, pomagao deci, samohranim majkama, bolesnim ljudima... Pomagao je poznatima koji su imali finansijske probleme, a bili bolesni. Htela sam da se to zna, ne da bi se on time pohvalio, nego da bude primer i da pozovemo duge ljude koji su u mogućnosti da pomognu. Nikada to nije želeo jer je smatrao da dobra dela treba činiti zato što nekome možeš pomoći, a ne zato da bi se pohvalio – ispričala je Vesna.

"Nastavljamo onako kako je on zamislio"

Vesna Milanović je otkrila i da je Popović do poslednjeg trenutka planirao budućnost muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

– Sve nastavljamo dalje punom parom kako bi on voleo i kako je zamislio. Tim koji radi „Zvezde Granda“ i sve naše emisije je tim koji sa Sašom sarađuje preko 20 godina. Mi tačno znamo šta i kako treba, a naručito znamo za sledeću sezonu jer je on već osmislio i sledeću sezonu. On je do poslednjeg dana sa svojom sekretaricom Dejanom Mijuk, sa našim Goranom Šljivićem direktorom sve vreme pričao kako će izgledati sledeća sezona. Kako će izgledati audicije, kako će se sprovesti i kako će izgledati finale. Dejana je odlazila kod njega kući, pravili su grupe, do zadnjeg dana je radio kao i prvog – zaključila je voditeljka.

