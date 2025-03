Holivudska diva ponovo u haljini srpske kreatorke: Roksanda oblači najuticajnije žene sveta, a Kejt Blanšet je obožava (FOTO)

Roksanda Ilinčić, najzvučnije srpsko ime i prezime u svetu mode, već godinama oblači holivudske dive, muzičke zvezde, princeze i ostale poznate dame. Jedna od njenih slavnih, i sad već stalnih klijentkinja je i Kejt Blanšet, koja je ovih dana ponovo zablistala u haljini sa potpisom beogradske kreatorke.

Prefinjeni dizajn, sofisticiranost, elegancija, inovativnost, autnetičan izraz, a nadasve ženstvenost u iskonskom smislu – to su elementi koji čine DNK njenog brenda. Roksanda Ilinčić, Beograđanka koja poslednjih godina živi i stvara u Londonu, najuticajnije je srpsko ime u svetu mode, kojoj su poverenje poklonile mnoge slavne dame, od Kejt Midlton do Kejt Blanšet. Od princeza do holivudskih diva, spisak je dugačak.

A australijska glumica, jedna od najboljih našeg doba i ikona stila, ponovo se pojavila u kreaciji sa Roksandinim potpisom. Ovog puta odabrala je dugu haljinu otvorenih ramena sa širokim donjim delom i interesantnim detaljem na struku.

Kejt je u tom modelu pozirala za "Observer", a povod za intervju bio je novi film, špijunski triler "Crna torba".

Srpska kreatorka i australijska oskarovka upoznale su se 2017. godine, i od tada često sarađuju. Posle prvog susreta sa Kejt Blanšet, Roksanda nije krila oduševljenje.

- Velika je stvar kada upoznaš svog idola! Hvala, Kejt, za sve lepe reči i konstantnu inspiraciju - napisala je tada na Instagramu, a sada je na istoj društvenoj mreži objavila i novu fotografiju, potvrdivši da inspiracija ne prestaje.

Autor: Nikola Žugić