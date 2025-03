PEVAČI NE VOLE SVOJ POSAO, ALI VOLE LAKU LOVU: Ljuba Aličić oštro o kolegama: To dal znaju da pevaju to...

Pevač Ljuba Aličić ima zavidnu karijeru, a dok snima nove pesme, govori o tome kako gleda na posao svojih kolega.

Na pitanje kako je uspeo da opstane čak pet decenija na estradi, Ljuba Aličić ima samo jedan odgovor - voli svoj posao.

- Volim svoj posao za razliku od mnogo pevača koji ga ne vole, ali žele najpre da dođu najlakše do novca. E sad, da li on zna da peva ili ne, to je pitanje - rekao je Aličić za Prvu.

Folker je i ranije pričao o kolegama:

- Ima dosta kvalitetnih, mladih ljudi. Međutim, ima i onih koji nisu takvi. Ne bavim se tim pevačićima. Postoje velika imena na našoj sceni, koja treba da se poštuju, a to neki ne rade. Kada su moje kolege u pitanju, veoma mi je krivo zbog Ferida Aldiča jer se povukao, a bio je potencijal - kaže Ljuba, a na pitanje o koncertu, odgovorio je:

- Kad vidim ko sve pravi koncert, nije mi do toga. Prave koncerte, a nemaju svoje pesme. Eventualno u Šapcu bih mogao.

Autor: Nikola Žugić