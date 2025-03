HALID MUSLIMOVIĆ UZGAJA VOĆE I POVRĆE! Pevač otkrio da već godinama ima ranč: Rad na imanju mi prija...

Folk pevač Halid Muslimović slobodno vreme posvećuje svojoj porodici.

Halid Muslimović je za medije priznao da ga u ovim trenucima najviše raduje kada sa decom i unucima provodi vreme na njihovom imanju.

–Imam ranč već godinama na kome uzgajam puno voća i povrća sa familijom. Ja sam jedna freza koja sve to radi, kradem vreme i trudim se da stalno radim, jer mi to predstavlja veliko zadovoljstvo i kada nisam na koncertu, na nastupima ja radim na imanju. Kada radim, osećam se kao nov, jer mi taj rad na imanju prija. Ja sam iz jedne radničke porodice koja se bavila baštovanstvom, sa svojom majkom sam uvek radio, imali smo nekad i više, pa smo to i prodavali. Volim povrće i voće, nikad u životu ništa drugo ne bih jeo sem toga – rekao je Halid svojevremeno za Grand i dodao da mu porodica često pomaže na imanju.

-Napravim radnu akciju, pokupim čitavu familiju, Jedni smetaju, neki rade, neki ne znaju, ali hoće da pomognu. Uglavnom je najvažnije da smo svi zajedno. Veliki je kapital imati porodicu i biti zajedno.

On je ispričao kako mu polazi za rukom da drži porodicu na okupu.

-Treba razgovarati, moramo biti upućeni jedni na druge, treba jedni drugima da ukazujemo na prave smerove. Čovek mora bude fleksibilan, ne može biti jednosmeran i da govori ja, pa ja. Takve sam prirode da sa svima razgovaram. I kada je moj sin bio mali, pa uradi nešto što nije u redu, uvek sam to rešavao razgovorom, nikako galamom, ili ne daj Bože batinom, dočekam ga pričom da on sam kaže da nije bilo u redu i to je pobeda – istakao je Muslimović.

