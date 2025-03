Saša Popović mu snimio hit, a on potpuno NESTAO: Četvrto unuče je dobio u 43. godini, a evo gde je i šta radi danas!

Pevač Slobodan Batjarević Cobe proslavio se u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" gde je učestvovao 2007. godine, nakon čega je potpuno nestao.

Cobe je tada stekao veliku popularnost, a nakon nekoliko pesama koje je snimio, povukao se iz javnosti. Danas živi na relaciji Srbija - Nemačka i posvećen je porodičnom životu.

- Nigde nije bolje nego tamo gde si rođen i gde si odrastao. Posle korone, sin je odlučio da se preseli u Berlin jer ima mnogo prijatelja tamo. Korona je bila samo kap koja je prelila čašu da se odluči na taj korak. Hvala Bogu, super mu je tamo, živi srećno, zdrav je i to je najbitnije - rekao je pevač svojevremeno i dodao:

-Kada sam ja u pitanju, živim na relaciji Srbija - Nemačka. Takav način života prati me već dvadeset godina unazad. Ništa se posebno nije promenilo. Deca su mi u Nemačkoj, jedino to je novo, ali najbitnije je da su zadovoljni - dodao je on.

Cobe se takmičio sa Radom Manojlović, Milanom Stankovićem, Milanom Dinčićem Dinčom, a kako kaže, voleo bi da se ta ekipa "Zvezda Granda" ponovo okupi.

Da se skupi cijela moja ekipa, tačnije nas sedam finalista, apsolutno bi oborili sve rekorde u gledanosti i posećenosti. Ponovo bi se napunile hale kao nekad, jer je moja sezona takmičara iz 2007. godine zaista bila jedinstvena. Bilo bi interesantno da mi svi finalisti snimimo novogodišnju pesmu i siguran sam da bi gledaoci voleli da nas ponovo vide zajedno.

Iako ima samo 43 godine, Cobe je prošle godine dobio svoje četvrto unuče, prenosi Telegraf.rs.

- Prelep je osećaj biti deda, svaki put kad dobijem unuče, radujem se kao nikad do sad. Voleo bih još mnogo unuka da dočekam, a kako vidim, biće ih, ma samo nek’ se širi porodica. Dok sam bio mlađi, tj. kad sam imao 20 godina, svi su govorili da se unuci vole više od dece, eto hvala Bogu, dočekao sam dve unuke od sina, Anu i Elisu, i od ćerke Slađane imam unuka Dijega, mog najlepšeg dečaka. I mogu vam reći, stvarno se unuci vole više od dece. Ma, prelep je to osjećaj, ispunjen sam u svakom smislu – rekao je Cobe ranije za Grand.

Autor: Nikola Žugić