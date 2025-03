ŠIROKO! EDITA ARADINOVIĆ KUPILA DVA STANA: Pevačica pukla velike pare, komšije otkrile sve o njoj

U obližnjoj radnji kažu da pevačica svraća skoro svaki dan.

Pevačica Edita Aradinović ispunila je svoj životni san, a to je da do tridesete godine obezbedi sebi dom, tako da je ona je u prestonici kupila dva stana, jedan u kojem će živeti ona, a drugi namenjen za njenu majku. Naime, Edita je unajmila najbolje stručnjake koji su se pobrinuli za svaki detalj.

- Jeste ona je u ovoj zgradi i jako nam je drago što smo njene komšije. Do skoro su ovde bili majstori i mislim da sam njenu majku često viđala sa majstorima kojima je kuvala kafu, a Editu kada se sređivalo mnogo slabije. Sada od kada se uselila, viđamo je svaki dan – rekla je komšinica Dragica koja otkriva kakva je pevačica kada se sretnu.

- Ona se nekada javi, nekada ne, ali ona je prosto u svom svetu i tako se ponaša. Muzika je ispunjava i to se na njoj vidi. Uvek ima slušalice na ušima i fokusira se na to što sluša, pa i ne obraća pažnju na okolinu, jer nju to ne zanima. Devojka je takva i ne zameram joj kad se ne javi, jer kada nema slušalice onda stane i popriča, a kada ima nemam potrebu da joj dosađujem jer verovatno je fokusirana na tu pesmu.

U obližnjoj radnji kažu da pevačica svraća skoro svaki dan.

- Svaki dan kupuje kod mene i uvek je fina i nasmejana. Sve te pevačice dolaze nakinđurene, a ona bez šminke i u trenerci, pa me je oduševila koliko je prirodna i slatka. Mnoge njene koleginice ovde dolaze i kupuju sa kućnim pomoćnicama, a ona sama kupi pet kesa i sama tegli do stana. Nema problem sa tim i svaka joj čast – rekla je radnica u obližnjem marketu.

Komšinica koja je želela da ostane anonimna živi u istoj zgradi kao i pevačica pa kaže da od kada se Edita doselila u zgradi se uvek čuje muzika.

- Ima dobro srce, ali ume ponekad da pojača glasnije muziku i bude bučna. Svaki dan je viđamo rano ujutru kada šeta kučiće. Da vi vidite koliko ona voli te njene ljubimce, to je nešto najlepše. Majka joj je velika podrška i često su zajedno. Ona ili je sa majkom ili sa ljubimcima – kaže komšinica i dodaje da je Edita dosta povučena prema komšijama.

- Kaže samo “dobar dan“ i tu staje cela priča, ali ne mislim zato što ne želi ili se umislila već smatram da je sve to zbog one situacije kada su je komšije snimili kako se tuče sa sestrom. Od tada dosta pazi i verovatno želi da se distancira od nas stanara.Tinejdžerka koja živi u ulici gde i pevačica, pokazala je i snimak koji je napravila sa Editom.

- Moje društvo i ja kad idemo iz škole uvek je vidimo ili kako šeta pse ili se vraća sa treninga. Jedan dan smo se svi slikali sa njom, a ona je ostala sa nama baš dugo da popriča. Snimili smo i TikTok video uz njenu pesmu “Rio Rio“ i iako je bila bez šminke nije imala problem da se slika sa nama i ispuni nam želju – priča ona.

Autor: M.K.