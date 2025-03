Pevač Dženan Lončarević čuva svoj privatni život daleko od očiju javnosti, koliko je moguće, a uspesi na poslovnom planu govore u njegovo ime.

Dženan je ovoga puta napravio presedan govoreći o životnim željama, ali i sinovima koji su zapevali na njegovom koncertu održanom u MTS Dvorani. Kako je otkrio, i oni imaju gen za muziku.

- Kao familija, mislim da nema niko da ne zna da peva. To smo nekako povukli, ja od oca i majke, a oni od dede i nane. Dečko koji je držao mikrofon, to je sin od mog brata, on se zove Banjamin, a Denis i Daris su moji sinovi stariji, imam još dvojicu. Njima nije bilo drago što sam ih pozvao, jer ne vole to. Denis ima apsolutni sluh, muzički je potkovan, zna svašta nešto da svira, a Daris je zavodnik, jedva smo ga našli da izađe na binu. Jako sam ponosan na njih. Taj trenutak se prosto desio, ponela me emocija, video sam ih tu sa strane.

Dženan ističe da komentare o sebi i pesmama retko kada pogleda, ali da se uvek trudi da opravda očekivanja publike.

- Moja jedina misija jeste da svi ti ljudi koji su poslušali moju pesmu imaju momenat da mi veruju u ono što radim, a ja se trudim da ne obrukam sebe i nijednu reč koju izgovorim u pesmama. Tražim autore koji me osećaju - kaže on i dodaje:

- Znaš kad Toma kaže u filmu: “Samo tužan čovek može pisati pesme”. Ja ih ne pišem, ali znam da osetim i otpevam ono što drugi napišu, a pokazalo se da ljudi to shvate. Izabrao sam bol ne jednom, nego X puta, ali sam se trudio da bol koja boli tog trenutka nekako guram od sebe.Život je sačinjen od uspona i padova, a na pitanje da li je nekada poželeo da pobegne od stvarnosti, pevač kaže:

- Pa možda u jednom trenutku da, kad te okupira svašta nešto, nekako bih pobegao iz svoje kože, ali sam se uhvatio za ruku i rekao: “Ako bežiš od sebe, pobeći ćeš od svega onoga što voliš”, tako da nigde nisam bežao, niti ću.

Sa američke turneje nosi brojne uspomene, a osim dobre zabave, napravio je i niz fotografija koje je podelio sa javnošću.

- Imam osećaj da kada se slikam da to bude subjektivno, mislim da su to moje slike, pa nekako kad ih prezentujem ljudima, ne želim da ispadnem narcisoidan, ali vidim da ljudi vole to da vide. Bili smo na američkoj turneji, bilo je predivno, negde bolje, negde malo lošije. Treći put smo već u Americi, sad imamo neku uhodanu stazu. Drago mi je što sam stigao i da svratim u te neke muzičke radnje i da sebe obradujem jednom gitarom i da upoznam čoveka čije gitare sviram. Upoznao sam Rudija Pensu što mi je bila životna želja - kaže on za crnogorsku televiziju.

Autor: M.K.