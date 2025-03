PEVAČICA NAZVALA JANU MAJKOM: Svi se šokirali kad su videli kako joj je čestitala rođendan, a tek KOLIKO LIČE! (FOTO)

Zorana Mićanović je na svom Instagramu objavila sliku sa Janom, a pratioci su se iznenadili jer je stariju koleginicu nazvala majkom.

Pevačica Jana Todorović danas proslavlja svoj 51. rođendan. Njoj je prvo čestitala njena naslednica, a ubrzo i veliki broj prijatelja, ali i saradnika i članova porodice.

Ipak, jedna čestitka je svima privukla posebnu pažnju.

Naime. Janina mlađa koleginica, Zorana Mićanović je objavila sliku sa pevačicom, a ono što je napisala je sve iznenadilo.

Na samom početku joj se obratila sa "majka", što je jasan pokazatelj da su njih dve mnogo više od koleginica. Pored toga, Zorana je poželela Jani da joj se ostvare sve želje, ali joj se zahvalila i za sve što je do sada uradila za nju.

- Majka, srećan ti rođendan! Da si mi živa i zdrava još sto godina, da ti se sve želje ispune u životu, iako si ti mnogo toga ostvarila u životu i karijeri. Hvala ti za svaki savet i podršku koju si mi dala...Volim te puno Janči - napisala je Zorana, a mnogi su komentarisali da Zorana dosta fizički podseća na Janu, te da izgledaju kao majka i ćerka.

Danas se za njen nastup traži karta više, a nedavno je govorila da sve ono što je danas duguje Aleksandru Miliću Miliju koji joj je dao šansu nakon učešća u "Zvezdama Granda".

- Boljeg čoveka na estradi od njega nisam srela. Rekao mi je da u meni vidi novu Cecu, a kada vam neko kao on to kaže zapitate se, a on to kaže iz srca. Ne znam da li bih bila toliko jaka da njega nije bilo, odustala bih sigurno. On mi je davao snagu, naši razgovori su trajali po dva sata. Ja želim na svaki način njemu da se odužim, jer on to zaslužuje - kroz suze je rekla mlada pevačica.

